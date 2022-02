방탄소년단 정국 '2년 연속' 사랑에 빠지게 만드는 셀러브리티 1위...'초대세 아이콘의 인기'

방탄소년단(BTS) 정국이 '2년 연속' 사랑에 빠지게 만드는 셀러브리티 1위에 오르며 초대세 아이콘의 인기를 과시했다.페루 라디오 방송인 'Radio Planeta 107FM'은 공식 SNS를 통해 최근 가장 사랑에 빠지게 만드는 셀러브리티를 뽑는 투표를 실시했고 방탄소년단 정국이 최종 1위에 이름을 올렸다.정국은 해당 1차 투표에서 미국 유명 팝스타 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 영국 출신의 인기 아이돌 그룹 원 디렉션 멤버이자 세계적인 팝스타 싱어송라이터 해리 스타일스(Harry Styles) 등 쟁쟁한 후보들과 맞붙어 1위를 차지했다.2차 전에서는 해리 스타일스와 팽팽한 접전을 펼쳤고 또 한번 1위를 거머쥐었다.이어 최종 파이널 라운드에서 정국은 글로벌 인기 걸그룹 블랙 핑크의 리사와 치열한 경합 끝에 1위로 최종 우승자의 영예를 안았다.특히, 정국은 2021년 'Radio Planeta 107FM' 이 진행한 가장 사랑에 빠지게 만드는 아이돌을 뽑는 'You are my Crush' 부문 토너먼트 투표에서도 한 차례 1위에 오른 바 있다. 이에 '2년 연속'으로 왕좌를 휩쓰는 막강한 위력을 자랑했고 초강력 글로벌 영향력 또한 입증했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr