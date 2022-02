방탄소년단 진 'Yours' MV 600만뷰 돌파.. 여전히 뜨거운 인기

방탄소년단(BTS) 진의 'Yours'(유어스) 뮤직비디오가 600만 뷰를 돌파하며 여전히 뜨거운 인기를 이어가고 있다.지난해 11월 7일 공개된 'Yours' 공식 뮤직비디오는 2월 23일 현재 유튜브 조회수 602만 뷰를 넘어섰다.공식 뮤직비디오와 가사 영상, 공식 오디오 영상 등 'Yours' 관련 유튜브 3개 영상은 23일 기준 총 조회수 1162만 뷰를 기록하고 있다.진의 아름다운 가성과 진성의 감미로운 보이스가 돋보이는 'Yours'는 tvN 드라마 '지리산'의 메인 테마곡으로 서정성 짙은 멜로디에 진 특유의 호소력 있는 감성으로 전 세계 리스너들의 귀를 사로잡았다.'Yours'는 진입 장벽이 높기로 유명한 영국 '오피셜 빅 톱 40 차트'(The Official Big Top 40)에 24위로 데뷔했다. 이는 현재까지도 깨지지 않고 있는 역대 한국 OST 중 가장 높은 기록이다.또 일본 아이튠즈(iTunes)에서는 음원이 발매된 지 2시간 만에 1위를 차지해 일본 아이튠즈 사상 최단기간 정상에 등극한 한국 솔로곡이자 한국 OST곡이라는 대기록을 보유하고 있다.미국 빌보드 '핫 트렌딩 송즈 차트'(Billboard Hot Trending Songs Chart)에서도 굳건한 강세를 보이고 있다.진의 'Yours'는 2월 19일 자 '핫 트렌딩 송즈 주간 차트'에서 7위를 기록, 14주간 차트인이라는 놀라운 대기록 행진을 이어갔다. 이는 한국 솔로 가수로서 최초, 유일 그리고 최장기간 차트인 기록이다.첫 솔로 OST ‘Yours’로 특별한 프로모션 없이도 눈부신 성과를 달성한 진. 최정상 솔로 아티스트로서 앞으로 진이 보여줄 새로운 행보에 기대감이 높아지고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr