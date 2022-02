이정재, 완벽한 수트핏...월드스타는 바뻐[TEN★]

배우 이정재가 멋진 일상을 전했다.이정재는 21일 자신의 인스타그램에 "It was a fun day shooting with mertalas and macpiggott"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.공개된 영상 속 슈트 차림의 이정재의 모습이 담겨있다.한편 이정재는 2022년 1월 영화배우 브랜드평판 1위를 차지했으며, 서울패션위크’ 홍보대사로 선정됐다.사진=이정재 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr