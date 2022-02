사진=틱톡

사진=틱톡

가수 강성훈이 SNS와 커뮤니티를 뜨겁게 달궜다.강성훈은 19일, 20일 자신의 틱톡 계정에 두 편의 영상을 연달아 게재했다. 공개된 영상에는 최근 유행하는 ‘코카인 댄스’를 추는 강성훈의 모습이 담겼다. 또다른 영상에는 ‘코카인 댄스’와 ‘제로투 댄스’를 합친 색다른 춤을 선보이는 강성훈의 모습이 담겼다.강성훈은 집업 상의를 오픈해 섹시한 매력을 선보이는가 하면, 변함없는 뱀파이어 외모를 뽐내며 시선을 사로잡고 있다. 영상이 게재된 이후 그는 한 대형 커뮤니티에서 이틀간 검색어 1위를 차지하기도.한편, 강성훈은 1997년 그룹 젝스키스로 데뷔해 메인보컬로 활동했다. 그는 2018년 12월 31일 팀 활동을 중단하고 솔로 활동에 나섰다. 2019년 솔로 앨범 'You are My Everything’을 발매했다.강성훈은 최근 작곡가 이단옆차기와 손을 잡고 5집 앨범 발매를 준비에 박차를 가하고 있다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr