방탄소년단 진 'Yours' 고해상도 음원, 日서 고공행진

방탄소년단(BTS) 진의 크리스탈 보이스가 일본 열도를 뜨겁게 달아오르게 하고 있다.진의 ‘유어스’ 고해상도 음원(‘Yours’ High-resolution)이 일본 음원 사이트 '레코초쿠'(recochoku) High-resolution 주간 차트 1위에 올랐다. 또한 온쿄뮤직(e-onkyo music) 월드 사운드 트랙 싱글 차트에서도 11일째 1위를 하는 등 압도적인 음원 파워를 보여줬다.지난 2월 9일 일본에서 발매된 진의 첫 솔로 OST 'Yours' High-resolution 버전은 고해상도 음원을 발매한 세 곳 음원 사이트 '레코초쿠' High-resolution 데일리 싱글 차트 1위, 'Mora'(모라)의 High-resolution 최신 싱글 차트 1위, '온쿄 뮤직'(e-onkyo music) 싱글 차트 모두 1위를 차지하며 퍼펙트 올킬을 달성하해 막강한 솔로 음원 파워를 입증하 바 있다.진의 'Yours'가 실린 지리산' OST 스페셜 앨범은 일반 음질 버전과 'High-resolution' 버전으로 발매됐는데, 'Yours' High-resolution 버전은 실버 보이스 진의 풍부한 감성과 애절함, 속삭이는 듯한 숨소리까지 담아낸 생생함으로 함께 곡 속에서 호흡하는 듯한 깊은 몰입감을 선사, 인기가 날로 더해가고 있다.'High-resolution' 오디오는 일본 오디오 협회와 일본 전자정보기술산업협회가 정립한 업계의 고음질 기준으로, 진의 'Yours'가 일본 음악 차트에서 달성한 퍼펙트 올킬은 'High-resolution'로 발매된 K팝 곡으로서는 최초 기록이다.이에 미국 올케이팝(Allkpop)은 '방탄소년단 진의 'Yours'는 일본 음악 차트에서 올킬을 달성한 최초의 K팝'이라는 기사를 통해 진의 아티스트로서의 뛰어난 역량과 막강한 음원파워를 집중 조명, 진의 보컬이 가진 다른 차원의 아름다움과 높은 전문성에 놀라움을 나타냈다.미국 클라우트 뉴스(Clout News)도 '방탄소년단 진 OST 'Yours' 일본 올킬, 'Japan Is Yours'가 트렌드'라는 기사에서, 진의 'Yours' 가 일본에서 가장 인기 있는 OST 중 하나라고 소개했다.진의 첫 솔로 OST 'Yours'는 일본에서 지난 해 11월 24일 첫 발매 후 오리콘 데일리 디지털 싱글 랭킹 1위를 하는 사상 최초의 한국 솔로 아티스트와 가장 높은 순위로 데뷔한 한국OST라는 대기록을 세운 바 있다.일본에서 고유한 맑은 미성으로 '크리스탈 보이스'라고 불리며 큰 사랑을 받고 있는 글로벌 슈퍼스타 진은 일본에서 특히 큰 인기를 구가하고 있다.지난 해 일본팬들이 뽑은 같이 술마시고 싶은 방탄소년단 멤버 1위를 하는 등 각종 일본 팬투표에서 1위를 한 바 있으며, 음악 전문 매체 롤링스톤(Rolling Stone)의 일본 공식 사이트인 롤링스톤 재팬(Rolling Stone Japan)에서 발표한 2021년 인기 기사 베스트 3에서 진의 인터뷰가 '역대 최고의 메탈 앨범 100선'에 이어 2위를 기록, 방탄소년단 멤버 단독 인터뷰로는 최고 순위에 오르며 진의 남다른 인기를 입증하기도 했다.지난 14일에도 '케이팝 주스(KPOP JUICE)' 아이돌 인기 랭킹에서 데일리 투표 순위 1위에 오르며 막강한 인기를 입증했다. 진은 특히 유튜브 조회수 랭킹은 연속 24일째 방탄소년단 멤버들 중 1위를 기록하는 등 극강의 인기를 빛냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr