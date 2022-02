포레스텔라가 생활지음과 협업해 오는 22일 드라마 ‘꽃보다 남자 OST’ 수록곡 ‘Stand By Me’ 리메이크 음원을 발매한다.샤이니(SHINee)가 부른 원곡 ‘Stand By Me(작곡 오준성, 작사 오준성, 은종태)’는 달콤한 멜로디와 풋풋한 가사로 지금까지도 많은 음악 팬들의 사랑을 받고 있다. 리메이크 음원의 편곡은 히트 작곡가 황성제(ButterFly)가 맡아 완성도에 대한 기대감을 높였다.탄탄한 음악적 기반과 창의적인 시도로 어떤 장르건 자신들의 스타일로 재해석하는 크로스오버 그룹 포레스텔라는 2021년 연말 KBS2 ‘불후의 명곡’에서 넥스트의 ‘Lazenca, Save US(라젠카 세이브 어스)’로 레전드 무대를 선보여 화제를 모았다. 특히 ‘불후의 명곡’ 역사상 전무후무한 4연속 왕중왕전 최종 우승을 차지하며 최강자의 자리에 올랐다. 가볍고 행복한 분위기의 추억의 명곡 ‘Stand By Me’를 포레스텔라가 어떻게 재탄생시킬지 궁금증이 더해진다.이번 음원 발매는 파트라X생활지음과 포레스텔라의 뮤지션 컬래버레이션 프로젝트의 일환으로 기획됐다. 글로벌 의자 전문 기업 파트라(PATRA)의 온라인 브랜드 ‘생활지음’은 지난해부터 포레스텔라와 함께 ‘생활에 행복지음, 생활지음’ 캠페인을 진행 중이다. 포레스텔라의 새 음원 ‘Stand By Me’는 오는 22일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 출시된다.한편, 포레스텔라가 가상인간 모델 루이와 함께 부른 혼성 오중창 버전의 곡을 배경으로 한 ‘Stand By Me(언제나 생활지음) MV’ 영상이 생활지음 유튜브 채널 공개 4개월 만에 20만뷰를 돌파하며 화제를 모으고 있다. 음원 출시일에 맞춰 새로운 브랜드 영상 공개도 예고되어 팬들의 기대를 모으고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604 @tenasia.co.kr