가수 강성훈이 뱀파이어 비주얼을 뽐냈다.강성훈은 17일 자신의 SNS에 "어때요? How do I look?"이란 멘트와 함께 몇 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 화려한 금발 컬러의 헤어스타일을 한 강성훈이 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겼다. 파격적인 스타일링도 훌륭히 소화한 그는 ‘염색 요정’에 등극했다.한편 강성훈은 1997년 그룹 젝스키스로 데뷔해 메인보컬로 활동했다. 그는 2018년 12월 31일 팀 활동을 중단하고 솔로 활동에 나섰다. 2019년 솔로 앨범 'You are My Everything’을 발매했다.강성훈은 최근 작곡가 이단옆차기와 손을 잡고 5집 앨범 발매를 준비에 박차를 가하고 있다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr