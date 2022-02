방탄소년단 진 日 케이팝주스 아이돌 인기랭킹 데일리 1위

BTS 멤버 중 유튜브 조회수 랭킹 24일째 연속 1위

방탄소년단(BTS) 진이 일본 '케이팝 주스(KPOP JUICE)' 아이돌 인기랭킹에서 데일리 투표 순위 1위에 오르며 극강의 인기를 과시했다.'케이팝 주스'(KPOP JUICE)는 K팝 아이돌의 투표, 유튜브, 트위터 등을 다루는 일본 인기 랭킹 사이트다.케이팝 주스는 공식 트위터 계정과 홈페이지를 통해 14일 기준 케이팝 데일리 투표 랭킹(K-pop Daily Votes Ranking)에서 진이 1위를 차지했다고 밝혔다.진은 케이팝주스에서 현재까지 총 72만 8904표를 득표하며 열띤 인기를 보여주고 있다.또 진의 유튜브(YouTube) 조회수 랭킹은 지난 1월 21일부터 2월 13일까지 24일째 연속으로 방탄소년단 7명의 멤버 중에서 1위를 기록 중이다.진은 일본에서 특유의 맑은 미성으로 '크리스탈 보이스'라고 불리며 큰 사랑을 받고 있다.방송에서 진이 공개될 때마다 미의 남신다운 독보적인 미모와 완벽한 라이브, 달콤한 음색 등으로 방탄소년단을 처음 본 일본의 대중들에게까지 누구냐는 질문이 쏟아지는 등 뜨거운 화제가 되고 있다.진의 첫 솔로 OST 'Yours'(유어스)는 9일 일본에서 'High-resolution'(고해상도) 버전으로 발매된 모든 음원 사이트에서 즉시 1위를 차지하며 올킬을 달성하는 대기록을 썼다.일본에서 음원 서비스 점유율 상위2개를 포함하는 성적이다.'High-resolution' 오디오는 일본 오디오협회와 일본 전자정보기술산업협회가 정립한 업계의 고음질 기준이다.'Yours'는 2월 9일자 일본 음원사이트 '레코초쿠'(レコチョク, recochoku) High-resolution 데일리 싱글 차트 1위, 'Mora(모라)'의 'High-resolution' 최신 싱글 차트 1위, 온쿄뮤직(e-onkyo music) 싱글 차트 1위를 달성하며 극강의 음원 파워를 증명했다.진의 'Yours'는 일본 음악 차트에서 달성한 올킬은 'High-resolution'로 발매된 K팝 곡으로서 처음 있는 일이다.미국 올케이팝(Allkpop)은 "방탄소년단 진의 'Yours'는 일본 음악 차트에서 올킬을 달성한 최초의 K팝"이라는 기사를 통해 진의 아티스트로서의 뛰어난 역량과 막강한 음원파워를 집중조명했으며, 미국 클라우트 뉴스(Clout News) 또한 "방탄소년단 진의 OST 'Yours' 일본 올킬, 'Japan Is Yours'가 트렌드"라는 기사를 통해 소식을 전했다.tvN 드라마 '지리산' OST 'Yours'는 '보컬킹'이라는 닉네임다운 진의 압도적인 실력과 탄탄한 꿀보이스, 탁월한 곡 해석력 등으로 전 세계 플랫폼에서 발매되자마자 뜨거운 글로벌 반응을 이끌고 있다.진의 'Yours'는 '레코초쿠 데일리 싱글 차트'(レコチョク, recochoku Daily Single chart)에서도 2위로 데뷔하며 방탄소년단 솔로 프로젝트 사상 가장 높은 순위 기록과 함께 한국 OST 최초로 데일리 싱글 차트 2위 진입 기록도 가지고 있다.'Yours'는 일본 아이튠즈(iTunes)에서는 21년 11월 24일 오전 2시에 음원이 발매되어 2시간 만인 오전 4시에 1위를 달성, 일본 아이튠즈 사상 최단 기간에 정상을 차지한 한국 솔로곡이자 사상 최단 기간에 정상을 차지한 한국 OST라는 역사도 썼다.뿐만 아니라 'Yours'는 일본 '아마존'(Amazon)에서 '베스트 셀러 송'(Best Sellers Song) 1위, '실시간 판매 송'(Hot New Releases) 1위에 오른 최초의 한국 OST이자, 최초의 한국 솔로곡이라는 기록을 보유하고 있다.일본 '빌보드 다운로드 차트'(Billboard Japan Download Chart)에서도 1위로 진입한 사상 최초의 한국 OST의 기록 또한 가지고 있다.'Yours'는 글로벌 음원 검색 플랫폼인 샤잠(Shazam)의 일본 '톱 200 차트'(Top 200 Chart)에서도 29일 동안 1위를 기록하는 등 인기 고공행진을 이어가고 있다.이 대기록은 진의 'Yours'가 다른 나라들보다 늦게 음원이 발매된 일본(지난해 11월 24일), 어떤 프로모션도 없이 음원 발매일 이전부터 세계 2위 규모의 큰 음악시장에서 이뤄냈다는 점 덕분에 더욱 더 이목을 끌고 있으며 이러한 큰 인기는 케이팝 주스의 투표 랭킹으로도 나타나고 있다.한편 진은 자작곡 '슈퍼참치'(SUPER TUNA)를 통해 싸이(PSY) '강남스타일'(GANGNAM STYLE) 기록을 뛰어넘어 16일 동안 전 세계 유튜브 음악 부문에서 1위를 차지한 최초의 K팝 솔로 가수가 됐다.'슈퍼참치'는 발표 두 달여가 지난 현재까지 일본은 물론 전 세계 남녀노소의 댄스챌린지가 끊이지 않는 등 글로벌 신드롬 중이며 이러한 진과 슈퍼참치의 열풍적인 인기는 케이팝 주스의 유튜브 랭킹에서도 드러난다.한편 빌보드가 한국 시간 16일 발표한 2022년 2월 19일 자 빌보드 '핫 트렌딩 송 주간 차트'(Billboard Hot Trending Songs Chart-weekly)에서 진의 'Yours'가 7위를 기록했다.이로써 'Yours'는 해당차트에 14주동안 차트인했으며, 빌보드 핫 트렌딩 송 차트 탑10에 9주동안 차트인하며 최장기간 탑10에 진입한 한국 노래라는 기록을 가지게 됐다.진의 자작곡 '슈퍼참치'는 12위를 기록했으며, 진은 솔로곡 2개가 해당 차트에 10주 이상 진입한 최초의 한국 솔로 가수라는 대기록 또한 보유하게 됐다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr