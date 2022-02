걸그룹 블랙핑크(BLACK PINK) 멤버 지수가 일상을 전했다.지수는 14일 자신의 인스타그램에 ‘happy valentine’s day’라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 검은색 버튼 카디건과 검은색 청바지로 올블랙 패션을 맞추고 빨간 하트 모양의 미니 백을 들고 포즈를 취하고 있다.한편 지수 속한 그룹 블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 안무 영상 10억뷰를 돌파하며 K팝 아티스트를 통틀어 첫 기록을 세웠다.사진=블랙핑크 지수 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr