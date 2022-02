방탄소년단 진 "야간 촬영에도 월드 와이드 핸섬"…역시 비주얼 킹

방탄소년단 진

방탄소년단(BTS) 진이 비주얼킹다운 눈부신 비주얼로 보는 이들을 단번에 매료시켰다.지난 10일 삼성 전자는 온라인으로 '삼성 갤럭시 언팩 2022' 행사를 개최하고, 글로벌 모델로 활동 중인 방탄소년단의 새로운 영상과 화보를 공개했다.공식 계정은 "JIN과 함께하는 야간촬영. 저조도에서도 월드와이드 핸섬. Galaxy S22 Ultra로 촬영"이라는 글을 함께 진의 화보를 게시하며 미의 남신이라고 불리는 황홀한 미모에 찬사를 보냈다.공개된 화보의 진은 이마를 드러낸 흑발 헤어에 흰 셔츠와 푸른색 니트를 매치시킨 착장으로 살짝 고개를 틀어 정면을 바라보고 있다. 잘생긴 이마와 남자다운 눈썹, 커다랗고 맑은 눈동자와 가로로 긴 눈매, 높은 콧대와 매력적인 입술, 계란형의 작은 얼굴과 더욱 깊어진 분위기가 눈길을 끈다.진의 환상적인 미모를 표현한 '월드와이드 핸섬(World Wide Handsome)'이란 닉네임은 지난 2017년 빌보드 뮤직 어워드(BBMAs)에서 생겼다.진은 눈에 띄게 매우 잘생긴 얼굴로 'third one from the left'(왼쪽에서 세 번째 남자)가 누구냐고 묻는 질문이 쇄도하게 만들었고, 빌보드(Billboard)에서는 그 해의 밈(MEME)으로 '왼세남(왼쪽에서 세 번째 남자)'을 뽑으며 "BTS를 미국에서 누구나 아는 이름으로 만들었다. 이게 다 왼쪽에서 세 번째 남자 덕분이다"라며 진의 화제성을 높이 평가했다. 미국 빌보드 뉴스에서는 이 소식을 전하며 방탄소년단에게 인터뷰를 하기도 했다.작년에도 삼성 모바일 미국 공식 계정은 진의 갤럭시 S21 화보 사진을 게재하며 "Jin serving legendary looks (진은 전설적인 외모)"라는 글을 남겨 진의 살아 숨쉬는 조각 같은 미모를 극찬한 바 있다.또한 "JIN은 Galaxy S22 Plus로 더 많은 것을 만들고 싶어합니다. Galaxy S22 Ultra로 촬영"이라는 글과 함께 공개한 진의 옆모습 화보는 충격적인 아름다움으로 특히 더 뜨거운 반응을 불러일으켰다.스마트 폰을 들어서 바라보고 있는 진의 단정하면서도 화려하며 고혹적인 미모에 팬들은 최고의 레전드라고 입을 모았다.공식 계정은 "JIN의 먹방이 Galaxy S22 Plus로 더욱 맛있어졌습니다"라는 글과 함께 진이 멕시코의 대표 요리인 타코를 갤럭시 폰으로 찍고 있는 화보컷 또한 공개했다.어느 각도에서도 세기의 미남다운 완벽한 비주얼, 매혹적인 표정과 그에 못지 않은 섬섬옥수 또한 눈길을 끌었다.삼성 전자는 "Galaxy x BTS: Galaxy for the Planet" 영상도 공개했다.웨이브가 진 장발의 헤어 스타일링에 브라운 재킷, 같은 색의 팬츠를 입고 등장한 진은 보기만 해도 기분 좋아지는 화사한 미모, 큰 키와 넓은 직각 어깨의 훤칠한 피지컬과 압도적인 화면장악력으로 여심을 설레게 만들었다.진은 진정성 가득한 깊은 눈빛과 카리스마 넘치는 표정으로 '지속 가능한 미래'를 위해 환경을 보호하자는 문구가 적힌 피켓을 들어 메세지를 공유하며 더 나은 미래를 위해 함께 노력하자는 뜻을 효과적으로 전달해냈다. 천상의 미를 담은 진의 비주얼과 뛰어난 표현력은 보는 이들로 하여금 저절로 감탄이 나오게 만들었다.광고마다 특유의 고급미와 세련된 분위기로 삼성과 더할 나위 없는 최상의 궁합을 자랑하는 진이 이번에도 또 하나의 전설을 만들어내며 독보적인 존재감으로 화제의 중심이 됐다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr