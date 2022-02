사진제공=스타쉽 엔터테인먼트

이하 스타쉽 엔터테인먼트 공식입장 전문.

그룹 크래비티의 세림, 앨런, 정모, 민희, 형준, 태영, 성민 등 7명의 멤버가 코로나 확진 판정을 받았다.크래비티의 소속사 스타쉽 엔터테인먼트는 지난 12일 "세림, 앨런, 정모, 민희, 형준, 태영, 성민이 코로나에 확진됐다"고 밝혔다.지난 11일 멤버 태영이 발열 증세를 보여 멤버 전원이 자가 진단 키트 검사를 진행했고 형준이 키트 양성 반응을 보여 곧바로 멤버 전원이 병원에 방문하여 PCR 검사를 받았다. 그 결과, 세림, 앨런, 정모, 민희, 형준, 태영, 성민은 코로나19 양성 판정을 받게 됐다.크래비티 멤버 전원은 현재 백신 2차 접종을 완료한 상태다. 스케줄 진행 시 자가 키트로 검사하여 음성임을 확인 후 스케줄을 이행해왔다. 현재 멤버들은 발열과 인후통 외에 다른 증상은 없으며, PCR 검사 결과 이관에 따라 방역 당국의 지침을 기다리고 있다.스타쉽은 "양성 판정을 받은 멤버들은 재택 치료를 위한 격리 및 휴식을 취하고 있으며, 음성 판정을 받은 우빈, 원진은 자가 격리 중"이라며 "크래비티는 모든 스케줄을 즉각 중단하고 치료에 전념할 예정"이라고 설명했다.크래비티의 건강과 자가 격리 기간 등의 사항을 고려해 크리비티의 정규앨범 파트 2 ‘LIBERTY : IN OUR COSMOS(리버티 : 인 아워 코스모스)’의 프로모션 컨텐츠 공개 및 22일 앨범 발매는 연기됐다.안녕하세요 스타쉽 엔터테인먼트입니다.크래비티 멤버 세림, 앨런, 정모, 민희, 형준, 태영, 성민의 코로나19 확진 및 향후 스케줄 관련하여 안내드립니다.지난 11일(금) 저녁 태영이 발열 증세를 보여 멤버 전원이 자가 진단 키트 검사를 진행하였으며, 형준이 키트 양성 반응을 보여 곧바로 멤버 전원이 병원에 방문하여 PCR 검사를 받았습니다. 그 결과, 세림, 앨런, 정모, 민희, 형준, 태영, 성민은 코로나19 양성 판정을 받았습니다.크래비티 멤버 전원은 현재 백신 2차 접종을 완료한 상태이며, 스케줄 진행 시 자가 키트로 검사하여 음성임을 확인 후 스케줄을 이행해왔습니다. 현재 멤버들은 발열과 인후통 외에 다른 증상은 없으며, PCR 검사 결과 이관에 따라 방역 당국의 지침을 기다리고 있습니다. 양성 판정을 받은 멤버들은 재택 치료를 위한 격리 및 휴식을 취하고 있으며, 음성 판정을 받은 우빈, 원진은 자가 격리 중에 있습니다.크래비티는 모든 스케줄을 즉각 중단하고 치료에 전념할 예정입니다. 아티스트의 건강과 자가 격리 기간 등의 사항을 고려해 크리비티의 정규앨범 파트 2 ‘LIBERTY : IN OUR COSMOS(리버티 : 인 아워 코스모스)’의 프로모션 컨텐츠 공개 및 22일 앨범 발매는 연기되었음을 말씀드립니다. 추후 컴백 일정은 다시 안내드리도록 하겠습니다.팬분들을 비롯한 관계자 분들께 심려를 끼쳐드린 점 사과드리며, 당사는 방역 당국의 지침을 준수하고 크래비티 멤버들의 건강 회복과 안전을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr