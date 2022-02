오마이걸 유아 인스타그램

걸그룹 오마이걸 멤버 유아가 민낯을 당당하게 드러냈다.유아는 5일 자신의 인스타그램에 "With my little Ariel🖤"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 유아는 인어공주 쿠션을 안고 다양한 포즈를 취했다. 특히 살아있는 인어공주라 해도 손색없는 미모와 몸매로 시선을 사로잡았다.유아는 민낯도 당당했다. 매력적인 이목구비와 잡티 하나 없는 깨끗한 피부가 감탄을 자아냈다.유아가 속한 그룹 오마이걸은 지난해 5월 8번째 미니 앨범 'Dear OHMYGIRL'을 발매했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr