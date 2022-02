방탄소년단 정국 'Hate everything' 커버곡→멜론 인기 검색 1, 2, 3위 장악

트위터 57개국 실트

'커버 요정' 방탄소년단(BTS) 정국이 커버곡을 깜짝 공개했다.지난 3일 정국은 자신의 인스타그램을 통해 가수 지소울(GSoul)의 'Hate Everything' 을 커버한 1분 19초 영상을 게재했다.해당 영상에서 정국은 잔잔한 멜로디를 바탕으로 맑고 청아한 보이스와 감미롭고 호소력 짙은 음색으로 'Hate Everything'를 열창해 리스너들의 귀를 녹였다.또 정국은 바로 옆에서 듣는 듯한 생생한 라이브로 환상적인 가창력을 선보였고 한층 더 성장한 풍성한 음역대의 보컬 실력도 자랑했다.정국은 섬세한 감정선이 돋보이는 특유의 감성으로 믿고 듣는 '정국표 라이브'를 한껏 뽐내며 깊은 여운과 울림을 안겼다.이에 팬들은 "정국이가 천국을 선물해줌 ㅠㅠ고막이 녹아 내리는 중♥" "정국이 너무 잘하자나 ㅠㅠㅠ 강약조절 최고고 음색쩔고 감정쩔고 진짜 좋아 ㅠㅠ 무한 반복 중" "첫 구절부터 녹는다ㅠㅠ커버곡 선물 ㅠㅠ목소리 따뜻해" "심장 뜯겨나간다ㅜㅜ 정국이 알앤비곡 더 줘 발라드도 줘 이 세상 모든 장르 노래들 다 줘" "완전 생라이브 넘 좋잖아" "정국이 다양한 노래 자주 듣고 싶어" "정국이 알앤비 창법 너무 취향저격이야" "숨소리까지 너무 좋네ㅠ" "노래 선물이 주는 감동 명절 피곤함 다 사라지네" "바로 옆에서 불러주는 것 같아ㅜ 천국간다 역시 커버 요정♥" "내 고막 지금 극락" "예고 없이 슥~ 놓고 가는 노래 선물이 더 감동이지" "이 노래를 커버하다니!! 역시 팝에 최적화된 보컬 너무 잘해" 등 호평이 쏟아졌다.당일 정국이 'Hate Everything' 커버를 공개한 이후 멜론 인기 검색어에 'Hate Everything', 'Golden' ,'Hate Everything golden' 이 1, 2, 3위를 장악하는 폭발적 관심이 나타났다.또 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터에서는 'Hate Everything', 'JUNGKOOKS', 'JEON JUNGKOOK' 등이 월드와이드(전세계) 트렌드를 비롯해 57개 국가 이상 실시간 트렌드에 올랐고 'Hate Everything' 야후 재팬의 실시간 검색 순위 15위에 랭크되는등 전세계에서 뜨거운 주목을 받았다.한편, 정국의 'Hate Everything' 커버는 공개 11시간 만에 조회수 1150만 이상, 670만 이상 '좋아요'를 나타냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr