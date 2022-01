캐주얼 브랜드 커버낫(COVERNAT)이 브랜드 뮤즈 이도현과 함께 촬영한 2022SS 봄 캠페인을 공개했다.‘나만의 시간’(A little journey) 컨셉의 이번 캠페인은 바쁘고 지쳤던 일상에서 벗어나 자연으로 둘러싸인 힐링의 공간으로 향해, 그곳에서 펼쳐진 평온한 휴식 시간 속 이도현의 봄 스타일링을 담았다.공개된 캠페인 속 이도현은 봄에 입기 좋은 자켓과 윈드브레이커로 완성한 봄 남친룩을 선보였다. 이도현이 착용한 밀리터리 후드 숏자켓은 트렌드를 반영한 루즈한 실루엣과 디테일, 크롭된 기장이 특징으로 봄철 다양한 아이템에 매치하기 좋다.이와 함께 이도현은 커버낫 대표 패커블 윈드브레이커, 컬리지 엠블럼 오버핏 후디, C 로고 바시티 자켓, C 로고 하프 집업 맨투맨 등을 특유의 부드러운 분위기와 내츄럴한 매력으로 완벽하게 소화했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2 @tenasia.co.kr