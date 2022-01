'백종원♥' 소유진, 눈썰매 탈 땐 D사 명품룩…딸기농장 갈 땐 시크룩 [TEN★]

사진=소유진 인스타그램

배우 소유진이 양평 여행을 즐겼다.소유진은 26일 자신의 인스타그램에 "진짜 신나는 여행이었다는 아이들. 엄마는 몸살 예약. 그래도 행복해~! 내일 그림일기 서현이는 8개. 용희는 10개 쓴다고 들떠서 추억 이야기하며 잠든 아이들. 으이그... 3개라도 꼭 써라잉"이라는 글과 함께 자녀들과 함께한 양평 여행 사진을 게재했다. 또한 "이번 양평 여행 중 추천 장소 골라보았어요"라며 카페, 눈썰매장, 딸기체험농장 등을 소개했다. 소유진은 아이들과 방문한 카페 사진을 올리며 "눈이 오는데도 이곳저곳 구경하느라 신난 아이들~ 빵도 많고 조으다아"라고 설명했다. 또한 "와... 눈썰매장은 와아... 너무 힘든거군요. 나중엔 세은이도. 내 튜브는 내 손으로"라고 전했다. 딸기농장에 있는 사진과 함께 "친절하신 사장님, 깔끔한 무농약농장"이라고 했다. 소유진은 "Count down to school days. Moms, hang in there!"이라며 아이들의 겨울방학으로 분주할 학부모들에게 동질감을 느끼기도 했다.사진에서 소유진은 아이들과 양평에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 소유진은 딸기체험농장에서 딸기를 살펴보고 있다. 백화점에 가도 어울릴 법한 편안하면서도 우아한 의상은 눈길을 끈다. 또한 명품브랜드 D사의 조끼를 입고 아이들과 눈썰매를 타기도 한다. 행복한 추억을 쌓는 소유진과 아이들의 모습이 훈훈함을 자아낸다.소유진은 2013년 요리연구가 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr