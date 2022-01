방탄소년단 지민 동화같은 뒷모습→스누피 공식계정도 주목...제주방문이 낳은 글로벌 화제

방탄소년단 지민의 그림같은 뒷모습이 ‘최고의 순간’(These are the best moments)으로 재조명되며 세계속 사랑을 받고 있다.스누피와 찰리브라운으로 유명한 애니메이션 '피너츠'(Peanuts)공식계정은 24일 공식 트위터에 '최고의 순간'(These are the best moments)이라는 글과 함께 일러스트를 공개했다.노을이 지는 호숫가에 앉아 이를 바라보고 있는 ‘찰리 브라운’과 반려견 ‘스누피’의 뒷모습이 담긴 해당 일러스트는 지난해 12월 지민이 제주 스누피 가든을 방문해 공개한 사진과 같은 모습으로 팬들의 시선을 사로잡았다.지민의 제주 방문으로 인해 글로벌 화제를 이끈후의 스누피 공식 계정 행보에 팬들은 '아름다운 뒷모습이 너무 비현실적이긴 하지' '진짜 Perfect moments네요', '동화속 뒷모습 그 자체' '애니매이션 주인공 같은 모먼트 무엇'등으로 열렬하게 호응했다.당시 지민이 공개한 사진은 고요한 호숫가에서 스누피 모형 옆에 앉아 호수를 바라보는 뒷모습이 담긴 사진으로 보는 이들을 순수한 동심으로 이끌며 힐링을 선사, 한국 실시간 트렌드를 뜨겁게 달구며 주목받았다.이후 '스누피가든'측은 공식 인스타그램에 지민의 인스타그램 사진을 리그램(re-post-instagram)하며 즉시 홍보에 나섰고, 한국관광공사도 공식 SNS를 통해 지민(BTS)이 방문한 스누피 가든사진을 소개하며 대대적인 홍보에 나섰다.이에 제주를 찾는 팬들의 발길이 폭발적으로 늘어나 지민의 추억을 따라 스누피 가든 방문후 같은 자세로 찍은 사진 인증이 SNS에 잇따라 등장하는 등 화제였다.모두에게 '완벽한 순간'(perfect moments)을 선사한 지민은 단 한번의 제주 방문을 통해 제주 경제에 큰 영향을 끼쳐 국내외 언론의 주목을 받으며, 누웨마루 거리, 스누피가든, 포도뮤지엄 등 그의 발자취 마다 '명소'로 등극시켰다.방탄소년단 지민은 '글로벌 잇보이'이자 '코리아 잇보이'로서 작은 행보 하나에도 큰 파급력을 행사하며 팬들에게는 소중한 추억을 선사하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr