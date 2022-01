서인영, 박정아 저격한 박선주에 "'슈퍼 스타'는 올드하게 부를 수밖에 없어"

가수 서인영이 쥬얼리 멤버들과 레전드 무대를 선보였다.서인영은 지난 20일 방송된 tvN ‘엄마는 아이돌’에 출연, 쥬얼리 완전체 무대를 선사해 시청자들의 추억을 소환했다.이날 서인영은 쥬얼리의 영원한 리더 박정아를 위해 출격, 박정아를 비롯해 김은정, 하주연과 함께 오랜만에 한 무대에서 ‘One More Time’(원 모어 타임)과 ‘Super Star’(슈퍼 스타) 퍼포먼스를 펼쳐 안방극장을 뜨겁게 달궜다.본 무대 전 쥬얼리 멤버들과 함께 연습에 돌입한 서인영은 앞서 박정아의 ‘Super Star’ 무대에 대해 “점수가 너무 짜더라. 박선주 언니가 올드하다고 했잖아, 언니 슈퍼스타 노래는 올드할 수밖에 없어, 언제 노래인데”라며 다독이는가 하면, ‘One More Time’ 연습을 주도하며 열정적인 모습을 보였다.이후 본 무대에서 서인영은 등장부터 현역 아이돌 못지않은 강렬함과 카리스마로 눈길을 사로잡는가 하면, 완벽한 칼군무와 무대 매너, 그리고 탄탄한 보컬로 시청자들에게 전율을 안겼다. 또한, 서인영은 박정아와 찰떡 호흡을 선사, 여전한 인형 비주얼을 자랑하며 팬들을 미소 짓게 만들었다.‘One More Time’ 무대 후 서인영은 “리더 박정아가 모이라면 다 모여야 한다. 올해 쥬얼리가 21주년인데, 정아 언니가 팬들에게 뭘 해줄 수 있을까 하다가 좋은 취지로 프로그램에 나오게 됐다”고 밝혔다.이어 서인영은 박선주를 향해 “언니 ‘Super Star’는 올드하게 부를 수밖에 없어”라며 말해 ‘박선주 잡는 서인영’으로 웃음을 자아냈다.두 번째로 완전체 ‘Super Star’ 무대를 준비한 서인영은 시원한 보이스는 물론, 여유롭게 무대를 즐기는 모습을 보여 안방극장에 흥을 전했다. 특히 서인영은 전매특허 ‘털기 춤’을 완벽 소화, 분위기를 끌어올리는 것은 물론, 오랜만에 뭉친 쥬얼리 멤버들과 완벽 케미를 보여 깊은 여운을 남겼다.한편, ‘엄마는 아이돌’에서 대중의 추억을 소환한 서인영은 앞으로도 다양한 방송을 통해 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr