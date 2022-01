방탄소년단 지민, 제주 방문후 전국 2위 도시브랜드평판 수직 상승

방탄소년단(BTS) 지민이 최근 휴가 때 방문한 제주시 도시브랜드 평판상승에 큰 영향을 준 것으로 알려져 명실상부 ‘잇 보이(it boy)’로서의 명성을 떨쳤다.‘잇 보이(it boy)’란 시대의 상징적인 매력적인 남성을 표현하는 신조어로 대중들의 선망의 대상이 되고 다방면에 영향력이 있는 사람을 일컫는 말이다.지민은 한국은 물론 세계 각국, 특히 미국에서의 막강한 영향력과 '짐메리카'라 불리는 명성에 영미사전으로부터 'it boy'로 수년째 명시중이며 이제는 지구촌 곳곳의 일상속에서 그 명성의 일반화를 쉽게 찾아볼 수 있다.최근 지민이 방문한 제주 누웨마루가 큰 파장을 일으키며 실제로 제주를 찾아 지민이 방문한 장소를 찾은 인증이 SNS에 줄을이었다.이는 지역 경제 활성과 소상공인들에게 활력으로 이어지며 소상공인이 직접 뉴스에 출연해 이같은 현실을 알리며 지민에게 감사를 전하는 등 수십개의 미디어와 언론에서 다룰만큼 화제였으며, 제주관광공사가 ‘지민포토존’을 제작하는 등 적극적인 홍보까지 시작했다.그 결과 제주시의 1월 도시브랜드평판이 전국 2위를 차지해, 지난해 11월과 12월 11위에 9계단이나 크게 상승하는 효과를 발휘했다.제주뿐만 아니라 춘천도 들썩이고 있다.지민이 2020년 경복궁에서 펼친 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'무대에서 착용한 한복 정장이 춘천에서 무료로 전시되고 있다는 소식에 관람객들의 발길이 또 다른 명소의 탄생을 알리고 있다.지민의 급이 다른 인기와 영향력은 2019년 2월 미국 종합엔터사 대표인 마켈 버드(Makell Bird)가 "인기라는 단어가 있지만 '지민급 인기'라는 개념이 있다", "지민이 트위터를 점령하고 있다는 것을 인정할 수 밖에 없다"고 단언한 것만으로도 그 놀라운 파급력을 알 수 있다.또한 그 영향력은 사회 전반에서 나타난다. 지민이 착용하는 의상과 액세서리등은 그 가격에 관계없이 즉시 품절 행렬을 이룬다.실제로 방탄소년단이 명품 브랜드 루이 비통(LOUIS VUITTON)의 엠버서더가 된 계기는 '지민이 입었던 루이비통 티셔츠가 완판된 것이 결정적 이유였다'고 국내 패션지를 통해 알려지며 'LV 프론트맨'으로 불리고 있다.또한 지민은 해마다 의미있는 곳에 거액의 기부를 조용히 해온 것이 뒤늦게 알려지며 전세계 팬들은 그의 뜻에 동참행렬로 선한 영향력을 행사해오고 있으며 그 규모가 어마어마 하다.2021년 10월 13일 지민의 생일을 기념해 한달간 전세계적으로 크고 작은 기부가 220건에 달하고, 최근 지민의 솔로곡 발매일을 기념하며 국내 팬들은 소아암 환자들을 위해 수차례 수천만원을 기부, 선행에 앞장서기도 했다.이러한 시대적 큰 영향력을 가진 방탄소년단 지민에 대해 영미권 사전 사이트 '어반 딕셔너리'(Urban Dictionary)에서는 수년째 '잇 보이'(it boy), ’K팝 잇 보이’(Kpop it boy)이자 'K팝의 제왕'(King of Kpop)으로 정확하게 명시해왔다.한 예로, 지난해 어반 딕셔너리 공식 계정에 "세계적인 잇 보이가 누구냐"는 네티즌의 질문에 어반 딕셔너리는 "잇 보이(it boy): 확실하게 박지민. 특출나게 노래, 춤, 비주얼, 작사 등 모든 것에 뛰어난 재능이 있는 아이돌"이라고 확실하게 명시했다.K팝을 대표하는 아티스트로서 선후배 및 동료들의 귀감이 되고 있는 지민은 무대를 뛰어넘어 이 시대의 진정한 ‘잇 보이’(it boy)로서 사회 전반적인 트렌드를 선도하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr