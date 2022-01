방탄소년단 정국, 미국 자연광 속 더 빛나는 싱그러운 미소년 '반전미'

방탄소년단(BTS) 정국이 싱그러운 미소년의 반전미로 전세계 팬심에 심쿵을 유발시켰다.최근 방탄소년단은 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)를 통해 'The Late Late Show Behind the Scenes' 이라는 제목으로 더 레이트 레이트 쇼 비하인드 씬 영상을 공개했다.해당 영상 속에서는 방탄소년단이 미국 CBS 인기 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 '제임스 코든쇼')' 의 코너 'BTS PERFORMS A CONCERT IN THE CROSSWALK'(이하 '크로스워크 콘서트')에 출연래 펼쳐진 비하인드 장면이 담겨있다.이 중 멤버 정국은 미국의 자연광 속 더 눈부시게 빛나는 흑발의 소년미를 뽐내 시선을 사로잡았다.정국은 청량한 눈빛에 해사한 미소로 '온미남'의 매력을 풍기며 여심을 사르르 녹였다.또 정국은 대기 중 의자에 앉아 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)를 귀엽고 앙증맞게 춰 보이며 사랑스러움도 발산해 팬심에 설렘 주의보를 안겼다.반면, 검은 반팔 무지티를 입은 정국의 팔에 드러난 시선을 압도하는 강렬하고 화려한 타투는 극강의 간지를 뿜어내며 소년 같은 외모에서 치명적 섹시 아우라도 느끼게 했다.이와 함께 정국은 뽀얀 피부의 자체 발광하는 비주얼로 보기만 해도 황홀해지는 자태를 뽐내 눈길을 집중시켰다.이를 본 팬들은 "미국 자연광 받고 반짝 반짝 빛나는 정국이♥" "얼굴은 미소년인데,, 타투 완전 섹시 심쿵" "싱그러움 폭발 미국에서 CF 한 편 찍었네" "언젠간 정국이 타투 다 보이는 나시 입어주겠지하는 상상" " "킹받아ㅜㅜ존잘 얼굴에 반팔 민소매 최고 바디 아트 타투 똭 맨날 봐줄꺼야" "미소년 얼굴에 그렇지 못한 섹시미 반전 매력 폭발" "정국이 완전 미국 팝스타 재질!!! 해외에서도 간지 포스 작렬" "정국이 보고 있는 자체로 황홀해지는 존재♥" 등 뜨거운 반응을 드러냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr