방탄소년단 뷔, 자작곡 '윈터 베어' MV 9000만 뷰 돌파.. 작곡에서 MV연출 올라운더

방탄소년단 뷔의 자작곡 '윈터베어'(Winter Bear) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 9000만 뷰를 돌파하며 꾸준히 사랑을 받고 있다.지난 2019년 8월 10일, 한여름 크리스마스 선물처럼 공개된 '윈터베어'는 뷔의 첫 번째 영어 자작곡이다. 기타, 바이올린, 첼로의 어쿠스틱 연주에 뷔의 소울풀한 중저음과 가볍고 부드러운 가성이 어우러진 담백한 창법이 매력적이다.'윈터베어'는 가창, 작사, 작곡은 물론 프로듀싱, 뮤직비디오 연출, 출연, 재킷 사진촬영까지 모든 과정을 뷔의 손을 거쳐 탄생했으며 곡 전반에 뷔의 서정적인 감성이 고스란히 녹아있다.뷔는 뮤직비디오에 다양한 감성적인 경험을 메타포를 활용해 표현했으며 자신의 음악세계를 영화적 기법으로 담아 신선함 안겼다.뷔가 해외투어 도중 틈틈이 시간을 내 팬들에게 보여주고 싶은 풍경을 직접 찍어 만든 뮤직비디오는 영상전문가들도 큰 호평을 보냈다.'윈터 베어' 뮤직비디오 공개 당시 뷔의 아름다운 목소리, 외모와 뛰어난 영상미가 잘 어우러져 폭발적인 반응을 받았다. '윈터 베어'는 월드와이드 실시간 트렌딩 1위 및 각국의 트렌드를 장식했으며 미국·캐나다·영국 등 61개국에서 인기 동영상 상위권에 진입했다. 미국 공영방송인 ABC의 '굿모닝아메리카' 방송에서는 '윈터 베어'의 뜨거운 반응을 집중 보도했다.미국 미디어 엘리트 데일리는 "모든 면에서 믿을 수 없을 정도로 아름다운 뮤직비디오"라고 극찬하고 "곡만큼 뮤직비디오도 사랑스럽다. 뷔는 '윈터 베어'가 어떻게 보이기를 원하는지, 곡의 방향성을 정확히 알고 있다"며 뷔의 연출력을 높이 평가했다.'윈터 베어'에는 사람들의 평안과 행복을 기원하는 한결같은 뷔의 바람이 담겨있다."Looks like a winter bear(겨울 곰을 닮았네요) / You sleep so happily(당신은 행복하게 잠들었네요) / I wish you a Good night, good night, good night Good night, good night(당신이 좋은 밤을 보내기를 바라요)"한여름에 찾아온 크리스마스 선물 같은 '윈터 베어'는 힐링과 위로를 선사하며 변함없는 사랑을 받고 있다.