블랙핑크 제니가 특별한 생일을 전했다.제니는 17일 자신의 인스타그램에 “Thank you so much for all the sweet wishes! I love you” “annual blue roses from my mum (매년 엄마가 주는 파란 장미)”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 생일을 맞아 즐거운 시간을 보내고 있다.한편, 블랙핑크 제니는 유튜브 등을 통해 팬들과 소통 중이다.사진=블랙핑크 제니 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr