방탄소년단 정국, 전세계 가장 잘생긴 남자 1위 선정→40%이상 압도적 득표율

'비주얼 킹' 방탄소년단(BTS) 정국이 전세계 가장 잘생긴 남자 1위의 왕좌에 오르는 영예를 안았다.정국은 전세계 팬들을 대상으로 진행된 킹초이스(King Choice)가 주최한 'The 100 Most Handsome Men in the World 2021'(2021년 세계에서 가장 잘생긴 남자 100인) 투표에서 1위를 차지했다.해당 투표는 지난 11일까지 진행됐고 정국은 득표 수 총 2백 46만 2962표를 받았고 2위와 약 2배 차이나는 압도적 득표율로 승리를 거두었다.또 정국은 전체 득표 수의 40% 이상의 표를 얻는 막강한 지지를 받았다.1위 정국에 이어 2위에는 아스트로(ASTRO) 차은우, 3위는 방탄소년단 진, 4위는 중국 배우이자 가수 샤오잔(Xiao Zhan), 5위는 배우 현빈, 6위는 배우 이준기, 7위는 배우 이민호 등이 올랐다.최근 정국은 TC캔들러가 선정한 '세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100인' 순위에서 5위에 이름을 올렸다.앞서 2019년에는 정국이 미국 'TC 캔들러'가 선정한 세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100인' 순위에서 1위를 차지한 바 있다.정국은 2018년 미국 미디어 기업인 '가제트 리뷰'가 선정한 '세계 제일 미남 10인' 중 아시아인으로 유일하게 9위, TC 캔들러 아시아 태평양에서 주관하는 'Like TCCAsia'의 '2018년 아시아-태평양 미남' 2위 등 '비주얼 킹'의 타이틀 석권을 이어왔다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr