방탄소년단 지민, 귀여운 얼굴에 그렇지 못한 놀라운 코어힘

방탄소년단 지민이 엄청난 코어힘을 자랑하는 장난기 가득한 사진을 공유했다.지민은 지난 9일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 최근 자주 선보이고 있는 애착템 비니를 쓴 채 큰 벤치를 들고 있는 귀여운 눈웃음의 장난꾸러기 같은 흑백사진을 업로드했다.해당 사진은 지민이 벤치 위에 어려운 자세의 물구나무 선 모습을 거꾸로 전환시킨 것으로 세상을 뒤집어버릴 듯한 기세의 어마어마한 코어힘이 감탄을 자아내게 하며 팬들에게 놀라움과 즐거움을 선사했다.이러한 지민의 탁월한 균형 감각과 코어힘은 다양한 스포츠를 즐기던 학창시절부터 시작해 각종 댄스를 마스터하며 더욱 빛을 발해 데뷔와 동시 지민을 귀여운 비주얼과 상반된 반전 매력의 전신 근육 및 특별한 복근으로 섹시 '몸짱' 스타 반열에 오르게 했다.이후 지민은 엄청난 자기관리로 데뷔 10년차에 접어든 현재까지도 언제나 탄탄한 몸매와 근육을 유지하고 있으며 무대 위에서는 물론 자체 예능과 콘텐츠, 광고 등에서 두 눈을 의심케하는 동작으로 코어힘을 뽐내며 팬들을 사로잡고 있다.팬들은 '앗 사진 거꾸로 돌린거야? 너무 귀엽잖아' '지민의 코어힘은 대체 어디까지인가요' 'You are so creative!!!' '춤 잘추는 지민이 균형 감각도 대박이지' '오늘도 행복을 나눠준 행복 요정 지민 오빠' 등의 댓글로 마음을 전했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr