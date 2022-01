'한국개인 神기록' 방탄소년단 지민 틱톡 '방방콘' 1억 2000만→총 3억 2430만 'King'

방탄소년단 지민이 소셜네트워크서비스(SNS)를 장악한 제왕의 위엄을 떨치며 또 한번 한국 최초이자 유일한 신기록을 달성했다.방탄소년단 공식 틱톡(Tiktok)에 업로드된 지민의 '방방콘'(방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트) 프로모션 영상이 지난 5일 1억 2000만 뷰를 넘어섰다.이는 방탄소년단 뿐만 아니라 한국 내 개인 최초이자 최다 신기록이며 8일 기준 1억 2010만 돌파, 1220만 '좋아요'를 받아 계속해서 플랫폼 이용자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.더불어 '멈출 수 없는 지민의 다이너마이트 댄스'는 9470만으로 1억 뷰를 눈앞에 두고 있으며 1390만 '좋아요'를 기록, '라이프 고즈 온'(Life Goes On) 챌린지 'Flowers for ARMY'는 5280만 뷰, 1010만 '좋아요'로 꾸준한 상승세를 보이고 있다.특히 공개 15시간 만에 17만 6000명의 팔로워를 끌어모은 레전드 콘텐츠 중 하나인 '퍼미션 투 댄스' 단독 안무 영상은 5670만 뷰, 960만 '좋아요'를 기록 중이며 '2021 MAMA'에서 '틱톡 페이보릿 모먼트' 상을 수상해 콘텐츠 제왕의 위엄을 떨친 바 있다.이로써 지민은 방탄소년단 공식 계정에 게재된 총 4개의 영상으로 합산 3억 2430만 조회수, 4580만 '좋아요'로 압도적 수치를 나타내고 있으며 팬들은 더 많은 지민의 새로운 단독 콘텐츠를 기대하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr