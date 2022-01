㈜서양네트웍스(대표 박연)의 키즈 패션 브랜드 알로봇과 슬기로운 의사생활의 ‘우주’ 역으로 랜선 이모, 삼촌들을 조카 바보로 입덕하게 만든 아역배우 김준이 함께한 2022년 ‘알파스쿨백’ 책가방 화보가 공개됐다.알로봇은 아역배우 김준은 평소 알로봇의 옷을 즐겨 입어 촬영장에서의 비하인드 컷이나 팬들이 찍은 사진에서도 알로봇의 옷을 입고 찍힌 사진이 많아 알로봇 ‘찐팬’으로도 잘 알려져 있으며, 통통 튀는 매력이 브랜드 이미지와 잘 맞는다고 생각하여 알로봇 22SS 책가방 모델로 발탁했다고 밝혔다.22SS 신학기를 맞아 새롭게 출시된 알로봇의 알파스쿨백은 지난달 프리오더를 시작으로 많은 소비자들의 관심을 모은 알로봇의 신학기 주력 제품이다.알로봇은 “알파세대(MZ세대 다음 세대로 전자기기에 능하며, 다양한 활동을 접하고 있는 세대를 뜻한다) 들에게 많은 사랑을 받고 있는 2022년의 신학기 책가방이다”라며 “알파세대의 대표라고 생각하는 아역배우 김준 군과 코로나로 힘들어하는 예비 초등생들을 응원하는 의미로 슬기로운 신학기 프로모션을 준비했다”고 밝혔다.현재 THE SYMALL에서 진행중인 ‘알로봇과 준이의 슬기로운 학교생활’ 프로모션에서는 알로봇의 스쿨백 시리즈 전 상품을 25% 할인하고 있으며, 책가방을 구매 시 LED 줄넘기까지 선물로 증정하고 있다. 다양한 이벤트 및 혜택 등의 자세한 사항은 알로봇 공식몰인 THESYMALL과 인스타그램에서 만나볼 수 있다.알로봇의 22SS 책가방은 ‘BE ALPHA! 라는 슬로건과 함께 하고 싶은 것이 많은 알파세대(MZ이후 세대로 모바일과 기계에 친숙한 세대)를 겨냥한 책가방으로 코딩과 댄스 등 폭넓은 취미를 가진 알파세대를 겨냥했다. 일명 ‘알파시리즈’라고 불리는 알로봇의 책가방은 ‘알파스포티스쿨백’, ‘알파프레피스쿨백’, ‘알파샤이니스쿨백’, ‘알파글리터스쿨백’, ‘알파프리티스쿨백’ 등 5가지의 디자인으로 출시했다.특히 이번 시즌 알로봇의 알파스쿨백은 뛰어난 탄력성의 볼륨 에어메쉬 소재를 사용해 아이들이 편하게 활동할 수 있도록 충격 흡수율을 높였으며, 재귀 반사 3M 테이프의 사용으로 야간활동에도 사고를 예방할 수 있게끔 디테일적인 측면에서 신경 썼다. 이 외에도 보냉 기능이 있는 호일 소재 내장과 생활 방수 기능, 무독성 부자재 사용과 제품 하단의 속고발이 부착으로 제품 손상과 오염을 방지하는 등 지난 시즌보다 디자인적인 요소는 물론, 기능적인 측면을 강화했다고 밝혔다.이와 함께 알로봇만의 시그니처 로고 포인트와 아이들이 좋아하는 키링을 부착해 심심하지 않은 디자인을 연출했으며, 마스크와 작은 소지품을 넣을 수 있는 동전 지갑을 부착하여 활용성을 더욱 높였다.알로봇 관계자는 “이번 책가방 화보는 알로봇 책가방과 함께 ‘슬기로운 의사생활’에서 엉뚱하면서도 사랑스러운 매력으로 큰 인기를 끌었던 김준 군의 통통 튀는 모습을 담아 내기 위해 노력했다”며 “김준군이 직접 선택한 알로봇의 알파스쿨백과 스쿨룩 화보가 궁금하신 분들은 THE SYMALL을 참고해달라”고 말했다.알로봇 책가방은 백화점 매장과 THE SYMALL에서 만날 수 있다. 신세계 강남점에서 진행되었던 팝업스토어 <스쿨빽마켓>의 인기에 힘입어 현재 현대백화점 판교점 7층과 AK원주점 5층에서도 팝업스토어를 진행 중에 있으며, 오는 7일 신세계 본점과 14일 현대백화점 목동점에서도 팝업스토어를 오픈할 예정이다.한편 알로봇은 ㈜서양네트웍스의 대표 브랜드로 블루독베이비, 알로봇, 밍크뮤 등의 유아동 패션 브랜드를 함께 보유하고 있다.김소연 텐아시아 기자