전소미 인스타그램

가수 전소미가 새해에도 독보적인 비주얼로 시선을 강탈했다.전소미는 2일 자신의 SNS에 "I AM SOMI Special clips are out on YouTube!! Go checkkk it outtt. 아임소미의 진짜 마지막 스페셜 에피소드가 나왔어용. 마지막인 만큼! 꼭 보고 오깅"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 전소미는 뮤직비디오를 촬영장에서 두 팔을 활짝 펼쳐 보이고 있다. 특히 전소미는 크롭티와 미니 스커트로 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 과시해 감탄을 자아냈다.전소미는 지난해 '덤덤'부터 'XOXO'까지 연이어 히트를 기록했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr