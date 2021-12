에이핑크 손나은이 근황을 전했다.손나은은 31일 자신의 인스타그램에 "can't wait to see you♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 손나은은 검은색 의상을 입고서 연습실에서 셀카를 찍는 모습이다.한편 손나은은 JTBC 드라마 '인간실격'에서 민정 역을 맡았던 그는 내년 상반기 방송 예정인 tvN 드라마 '고스트 닥터'에 출연을 확정지었다.사진=손나은 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr