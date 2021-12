전소미 인스타그램

가수 전소미가 매혹적인 눈빛으로 시선을 강탈했다.전소미는 27일 자신의 인스타그램에 "Do I ever cross you mind"라는 글과 함께 여러장의 사진을 게재했다.사진 속 전소미는 짙은 눈화장과 부스스한 머리 스타일로 시선을 사로잡았다. 장미꽃을 입에 대고 섹시한 매력을 드러냈다. 특히 전소미는 마른 팔과 다리로 또 한 번 눈길을 끌었다. 앞서 전소미는 컴백을 위해 10kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.전소미는 '덤덤'부터 'XOXO'까지 연이어 히트를 기록했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr