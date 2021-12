방탄소년단 뷔, 인도 최초 옥외 광고 & 전 세계 팬들의 축하 릴레이

방탄소년단 뷔의 글로벌 팬들이 12월 30일 뷔의 생일을 맞아 감동적인 기부부터 광고, 이색적인 이벤트 등 다채로운 서포트로 축제 분위기를 달구고 있다.뷔의 인도 팬베이스 ‘Taehyung India(태형 인디아)’는 K-팝 스타 중 최초로 옥외 광고를 진행한다.지난 24일부터 인도의 수도 ‘델리’의 중심인 라지브 초크 지하철역에 LED 광고를 게시했으며 하루에 150회, 31일까지 송출한다고 밝혔다. 인도에서 세 번째로 큰 도시이자 인도 문화의 중심지라 불리우는 ‘콜카타’에도 25일부터 31일까지 LED 광고를 송출한다.더불어 인도 팬들은 청각장애가 있는 이들을 위한 필수 서비스 및 평등한 권리 제공을 위한 단체 ‘Sense International INDIA’에 기부, 뷔가 동물을 사랑하는 마음에서 영감을 받아 학대받거나 장애가 있는 동물을 돌보는 ‘SMART Sanctuary’에도 기부했다.또 1000마리의 종이학을 접으면 한 가지 특별한 소원이 이루어진다고 믿으며 뷔를 위한 소원을 비는 사랑스러운 이벤트도 진행한다고 전했다.한편 뷔가 OST로 참여해 뜨거운 화제를 모으고 있는 ‘그 해 우리는’이 인도 넷플릭스 ‘티비 쇼’(TV Shows) 부문 톱 10을 기록해 뷔의 막강한 영향력을 엿볼 수 있다.말레이시아 팬베이스 ‘Taehyung Malaysia(태형 말레이시아)’는 “V INSPIRES US TO DO GOOD”이라는 자선 프로젝트를 진행했다.김태형의 이름으로 도움이 필요한 백호 한 마리를 입양해 음식을 먹이고 수의학 치료를 제공할 것이라 전했다.뿐만 아니라 수십 년 만에 말레이시아 최악의 홍수로 어려움을 겪는 이들을 지원하고자 ‘Humanitarian Care Malaysia’에 기부했다고 밝혔다.아동의 성적 학대 예방 중재, 치료를 중점으로 하는 말레이시아 유일의 비영리 단체 ‘Protect and Save the Children’에도 기부했다.우간다 팬 계정 ‘Shidah04’는 지난 12월 8일부터 내년 1월 8일까지 1개월 동안 옥외 광고를 게시한다고 전해 놀라움을 안겼다.뷔의 팬들은 기부와 이벤트 등의 서포트로 뷔의 생일을 축하하며 추운 겨울 전 세계 곳곳에 온기를 불어넣고 있어 훈훈함을 안긴다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr