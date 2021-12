박민영 인스타그램

배우 박민영이 러블리한 매력을 자랑했다박민영은 24일 자신의 인스타그램에 "I wish you a VERY MERRY CHRISTMAS miss you all"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 박민영은 빨간색 후드티를 착용, 과거 아이스크림 소녀를 연상케하는 사랑스러운 분위기로 시선을 사로잡았다. 또 다른 사진에서 박민영은 빨간색 니트에 루돌프 뿔 머리띠를 착용하며 크리스마스 분위기를 물씬 풍겼다.박민영은 내년 방송 예정인 JTBC 새 드라마 '기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편'에 출연한다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr