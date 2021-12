'10살 연하♥' 한예슬, 옥상에서 드러낸 한쪽 어깨…"햇살 좋은 날" 햇살보다 예쁜 미소 [TEN★]

사진=한예슬 인스타그램

배우 한예슬이 우아한 매력을 뽐냈다.한예슬은 22일 자신의 인스타그램에 "WHAT CAN SAY, I LOVE PURPLE #어느 햇살 좋은 날"이라고 글을 올렸다. 사진 속 한예슬은 건물 옥상에 있다. 보라색 오버핏 니트를 입고 어깨를 드러냈다. 사랑스러운 미소, 시크하고도 우아한 분위기는 시선을 끈다.한예슬은 10살 연하의 연인과 공개 열애 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr