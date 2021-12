임영웅 팬덤 영웅시대 with Hero 제주, 소아암 환우·가족 위해 기부

가수 임영웅 팬클럽 영웅시대 with Hero 제주가 따뜻한 나눔에 동참했다.23일 한국백혈병 소아암협회 제주지회에 따르면 with Hero 제주 30여 명의 회원이 사랑의 저금통 55개와 함께 50만 원을 기부했다.with Hero 제주 회원들은 "나눔은 큰 행복이며, 아름다운 세상을 만드는 첫번째 움직임이"이라며 "작은 사랑이 모여 아름다운 사회를 만드는데 힘을 모았다"고 밝혔다.이어 "30여 명의 작은 규모지만 '함께 하는 행복나눔'을 타이틀로 회원분 한 분 한 분의 마음을 저금통에 모았다. 또한 소정의 금액 50만원도 후원금으로 전달했다"며 "환우와 환우 가족분들에게 연말 추운 기운이 아닌 따뜻한 온기가 전달되길 바란다"고 덧붙였다.한편 임영웅은 11월 브랜드 평판에서 솔로 가수 부문, 트로트 가수 부문, 스타 부문까지 3관왕에 올랐다. 그는 최근 뉴에라프로젝트와 매니지먼트 계약이 만료되어 1년 6개월의 기간제 활동을 마무리 하고 솔로 활동에 돌입했다.지난해 TV조선 '내일은 미스터트롯'에서 진(眞)에 오른 임영웅은 훈훈한 비주얼과 심금을 울리는 가창력으로 많은 사랑을 받았던 만큼 그의 행보에 귀추가 주목되고 있다.팬들을 살뜰히 챙기는 '팬바보'로 알려진 임영웅은 유튜브, 팬카페, SNS 등을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅의 공식 유튜브 채널인 '임영웅'에는 일상, 커버곡, 무대영상 등 다양한 영상이 업로드되며, 126만 명의 구독자와 함께 누적 조회 수는 11억 7000만 뷰를 훌쩍 넘겼다.공식 유튜브 채널 내 독립된 채널인 '임영웅Shorts' 역시 구독자 19만 4000명 이상을 보유하고 있다. '임영웅Shorts'에는 임영웅의 촬영 비하인드나 연습 모습, 무대 직후 등 소소한 모습이 1분 내외의 영상으로 공개되며, 보는 이들에게 소소한 재미를 선사하고 있다.임영웅은 12월 26일 KBS에서 방송되는 단독쇼 'We're HERO 임영웅'을 통해 시청자들을 만난다.신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr