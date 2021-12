사진=기성용 인스타그램

기성용·한혜진 부부가 근황을 전했다.기성용은 21일 자신의 인스타그램에 "Guess who is behind. 뒤에 코만 보이네"라며 사진을 올렸다. 사진에는 기성용이 크게 보이고 그 뒤로 한혜진의 옆 얼굴이 살짝 보인다. 큰 눈과 오똑한 코는 시선을 사로잡는다. 기성용 뒤에 한혜진이 숨은 듯한 사진의 구도는 귀여움을 자아낸다.1981년생인 한혜진은 8살 연하의 기성용과 2013년 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr