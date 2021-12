SNS킹 방탄소년단 진, 6개월 연속 소셜네트워크 언급 TOP10

방탄소년단(BTS) 진이 12월 소셜 미디어에서 가장 많이 언급된 전 세계 아티스트 중 5위, 한국 솔로 아티스트 중 1위를 차지하며, 6개월 연속 소셜 미디어에서 가장 많이 언급된 전세계 연예인 탑 10에 오른 최초의 K팝 아티스트가 되며 막강한 인기와 영향력을 입증했다.미국의 소비자 및 시장 조사 플랫폼인 NetBase Quid(넷베이스 퀴드)는 지난 18일 공식 계정을 통해 12월 전세계 소셜 미디어에서 'New Music'을 중심으로 가장 많이 언급된 인물 상위 10명을 발표했다.진은 한국 남성 솔로로서 1위, 전 세계 모든 그룹을 포함한 아티스트 중에서는 테일러 스위프트와 그룹 방탄소년단 등 전세계 최정상 아티스트들을 이어 5위에 오르며 글로벌 톱 슈퍼스타로서 눈부신 존재감을 과시했다.미국 매체 올케이팝(allkpop)은 "한국 아티스트 최초로 6개월 연속 '가장 많이 언급된 연예인' 톱10에 이름을 올린 방탄소년단 진"이라는 기사를 통해 소식을 전했다.매체는 진이 매달 소셜미디어에서 자신의 인기를 증명하고 있다고 밝혔다.최근도 진은 '이달의 보이그룹 개인 브랜드 평판' 1위를 기록했으며, 미국 시장 정보 회사인 NetBase Quid(넷베이스 퀴드)에 따르면 6개월 연속 '소셜 미디어에서 가장 많이 언급된 연예인 탑 10'에 오른 최초의 K팝 아티스트가 됐다.넷베이스 퀴드는 2004년에 설립되었으며 미국 캘리포니아에 위치해 있으며, 코카콜라, 아메리칸 항공, 현대, 유나이티드 항공, 마이크로소프트, 월마트 같은 기업을 위해 소비자 주도적 의사결정이 미치는 영향을 분석한다.올케이팝은 2021년에 차트가 런칭된 이후로 진은 한 번도 차트를 떠난 적이 없다며 진은 두 번이나 1위를 한 첫 번째 한국인 가수이며, 방탄소년단의 멤버 중 유일하게 매달 꾸준히 차트에 오르는 멤버라는 설명도 덧붙였다.매체는 진이 신곡을 발표하고, 방탄소년단의 컴백을 빛내는 흠 잡을데 없는 보컬과 비주얼을 선보이며 매달 계속해서 가장 화제가 되는 스타 중 한 명으로 자리매김하고 있다며 기사를 끝맺었다.한편 진의 생일인 4일 발표돼 수많은 챌린지 등 신드롬을 일으키고 있는 진의 자작곡 '슈퍼참치'의 안무 동영상 "[CHOREOGRAPHY] Jin of BTS '슈퍼 참치' Special Performance Video"는 한국시간 20일 현재, 유튜브 전세계 트렌딩 뮤직 1위를 15일째 연속해서 차지하고 있다.19일에는 진이 부른 드라마 '지리산'의 OST 'Yours(유어스)'가 아이튠즈(iTunes) 총 100개국 1위를 기록했다.이로써 'Yours'는 최근 10년간 나온 전세계 솔로곡 중 가장 빠르게 100개국 1위를 한 솔로곡이 됐다.이에 대해 포브스는 진의 자작곡인 '슈퍼 참치'가 전 세계 글로벌 팬들에게 뜨거운 사랑을 받으며 'Yours'에 이어 두 번의 빌보드 핫 트렌딩 송즈 차트 (Billboard Hot Trending Songs Chart/24hours)에 올라 이 분야에서 가장 성공적인 남성 아티스트가 됐다고 전한 바 있다.지난 14일 발표한 공식 빌보드 '핫 트렌딩 송즈 주간 차트'(Billboard Hot Trending Songs Chart-weekly)에 진의 자작곡 '슈퍼 참치'와 첫 솔로 OST 'Yours' 2곡이 동시에 12위와 18위 차트에 진입하며 화제를 모았고, 20일 빌보드 핫 트렌딩 송즈 차트 (Billboard Hot Trending Songs Chart/24hours)에서도 '슈퍼 참치' 4위, 'Yours' 8위에 나란히 진입해 진의 막강한 브랜드 파워와 화제성을 입증했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr