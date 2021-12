사진=이승기 공식 인스타그램

가수 겸 배우 이승기가 '2021 SBS 연예대상'에서 3관왕을 차지한 소감을 밝혔다.이승기는 19일 공식 인스타그램에 "Love You all!!♡♡♡ Thanks for all of Airen♡"라고 시작하는 글과 함께 세 장의 사진을 게재했다.이어 "적당히 두루 잘하는 이승기를 변함없이 사랑해주고 특별하게 만들어줘서 진심으로 고맙습니다 아이렌"이라고 덧붙였다.이승기는 "P.S 이승기를 돋보이게 만들어주는 우리 헤.메.스 스태프들 모두 고맙습니다"고 전했다.공개된 사진 속 이승기는 '2021 SBS 연예대상'에서 받은 '올해의 예능인상'과 '프로듀서상' 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 그는 수상의 기쁨을 만끽하고 있다.한편 이승기는 지난 18일 개최된 '2021 SBS 연예대상'에서 '올해의 예능인상'과 '프로듀서상' 그리고 '베스트 팀워크상'을 수상, 3관왕에 올랐다. 그는 "올 한 해 정말 개인적으로 많이 힘들고 지치고 고민이 많았던 시기였다"며 "늘 옆에서 힘이 되어주고 응원해주셨던 제 소중한 친구, 제 주변에서 제 편이 되어준 많은 분들께 다시 한번 감사드린다. 그분들 덕분에 올해 안에 버티고 힘낼 수 있었다"고 했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr