방탄소년단 뷔, '2021 가장 유명한 뮤직 아티스트' 1위

방탄소년단(BTS) 뷔가 'Most Famous People On Music Artist 2021' 1위에 선정되며 넘사벽 인기를 뽐냈다.뷔는 글로벌 인기 투표 웹사이트 'KPOP VOTE'에서 지난 11월 30일까지 약 2주간 진행된 'Most Famous People On Music Artist 2021' 투표에서 1위를 차지했다.투표는 인스타그램에서 'NetBase Quid'에 의해 선정된 후보를 대상으로 진행됐으며 뷔는 43%의 높은 지지율을 기록하며 1위에 올랐다.'KPOP VOTE'는 전 세계 사람들이 애용하는 페이스북, 트위터, 인스타그램 등의 소셜 미디어에서 많은 아티스트들이 언급되고 있으며 SNS를 통해 대중들의 화제에 오를 수록 아티스트들의 인기가 더욱 빛을 발한다고 강조했다.실제로 뷔는 지난 6일 방탄소년단 각 멤버들이 인스타그램 개인 계정을 개설한 직후 각종 기록을 경신, 업로드하는 게시물마다 뜨거운 화제몰이를 하며 폭발적인 인기를 누리고 있다.뷔는 계정 공개 43분만에 100만 팔로워를, 4시간 47분만에 1000만 팔로워를 돌파하며 세계 신기록을 경신했다.이 기록은 지난 13일 기네스 세계 기록(Guinness World Records)의 공식적인 발표를 통해 세계 최고 기록 인증을 받았으며 뷔의 인스타그램은 전 세계에서 가장 빠른 속도로 팔로워를 경신하고 있다.또 뷔는 '인플루언서 톱 1000’ 16위로 데뷔해 한국 남성 아티스트 중 가장 높은 순위를 기록, 한국 남성 가수 중 가장 많은 팔로워를 보유하고 있다.뿐만 아니라 뷔는 세계 최대 검색 엔진 ‘구글(Google)’이 선정한 '2021년 전 세계에서 가장 많이 검색된 K-POP 아이돌' 1위에 오르며 독보적인 글로벌 인기를 뽐냈다.2021년 한 해 동안 위키피디아(Wikipedia) 한국 남자 가수 개인 페이지뷰 1위를 차지하기도 해 비교불가 소셜킹의 면모를 과시했다.기네스 세계 기록을 비롯한 각종 신기록 수립과 함께 SNS 최강자의 위상을 공고히 한 뷔는 검색엔진 및 소셜 차트 등을 휩쓸며 진정한 'Most Famous People On Music Artist'의 면모를 보여주고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr