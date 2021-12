사진=함연지 인스타그램

뮤지컬배우 함연지가 소녀미를 뽐냈다.함연지는 14일 자신의 인스타그램에 "Christmas is right around the corner! 성수동 박국이샵 놀러갔어요. 예쁜 소품도 구경하고 커피도 마시고. 주인부부께서 넘 예쁘요"라고 글을 올렸다. 함연지는 가구, 인테리어 편집숍을 방문한 모습. 이곳저곳 둘러보며 즐거워하고 있다. 양갈래로 머리를 묶고 해맑게 웃는 모습은 사랑스럽다.함연지는 식품업체 오뚜기 창업주의 손녀이자 함영준 오뚜기 회장의 딸로, 방송, SNS, 유튜브 등을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다. 함연지는 고등학교 연합 졸업파티에서 만난 동갑내기 김재우 씨와 2017년 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr