'슈퍼스타' 방탄소년단 진, 해외 매체들의 월드 와이드 생일 축하

방탄소년단(BTS)진의 생일을(12월 4일) 맞아 수많은 해외 매체와 공식 계정들의 따스한 축하 인사가 이어지면서 글로벌 인기를 실감케 했다.지난 4일 미국 디지털 음악 매체인 지니어스 코리아 (Genius Korea)는 공식계정을 통해 "방탄소년단 진 생일축하합니다! 이 보컬리스트는 개성이 강할 뿐만 아니라, 많은 작품을 발표한 싱어송라이터이자 퍼포머이기도 합니다! 2021년 후반에 발표된 'Yours'는 올 해의 가장 성공한 OST 중 하나입니다" 라는 글로 축하인사를 전했다.스포티파이(Spotify)는 모두가 진을 월드와이드 핸섬으로 알고 있으며 특별한 날을 진이 가장 좋아하는 곡들로 축하해 주자고 했다.또한 인도네시아 최대 전자 상거래 기업 토코피디아 (Tokopedia)는 진의 생일을 축하하며 성공과 번영, 건강과 모든 행복이 있기를 기원한다고 전했다.필리핀 뉴스채널 ABS-CBN의 공식 트위터 계정에 "아미,최애 또는 차애가 월드 와이드 핸섬인가요? 방탄소년단 보컬리스트 김석진이 오늘 생일을 맞았습니다"라는 글로 축하 인사를 전했다.월드 뮤직 어워드(World Music Awards)는 BTS의 월드와이드 핸섬 진이 29세가 되었다고 전하면서, ALWAYS BY YOUR SIDE JIN, #HappyBirthdayJin, #1yearwithabyss, #WorldwideHandsomeDay,#OurDayAndNightJin 등 여러 해시태그가 1위에 오르며 트위터 최고 트렌드를 차지했다고 밝혔다.라디오 네트워크인 아이하트 라디오(iHeart Radio)와 비틀즈 스토리(The Beatles Story)와 더 투나잇 쇼(The Tonight Show), 글로벌 스트리밍 플랫폼인 '디저'(Deezer), 미국 유명 라디오채널 '102.7 KIIS FM, GMA Public Affairs, 미국 음악 전문 케이블 채널 FUSE TV, 로스앤젤레스의 The Forum등 여러매체들이 진의 생일을 축하했다.미국의 유명 저널리스트인 김재하는 "당신의 순수한 영혼과 감성을 울리는 목소리는 잊을 수 없어요. 월드 와이드 보컬리스트, 월드 와이드 아재개그, 월드와이드 친절한 진. 생일 축하해요, 김석진!"이라면서 애정이 가득 담긴 축하를 보냈다.인도 Bollywood Hungama의 시니어 저널리스트 Monica Yadav(모니카 야다브)도 훌륭한 보컬리스트 이자 귀엽고 사랑스러운 진의 생일을 축하하며 모든 사람 삶에 많은 기쁨과 행복을 가져다 주는 진이 최고의 생일을 보내기 바란다며 각별한 애정을 보였다.중국 웨이보에 올라온 진의 생일 촛불 영상 게시글은 조회수 1억 3000만을 돌파하며 트렌딩 1위를 차지하기도 했다.그밖에도 뮤지컬 배우 레아 살롱가(Lea Salonga), 배우 윌리암 샤트너(William Shatner), 밴드웨건의 편집장 카밀 카스틸로(Camille Castillo) 등 유명인과 다양한 해외 매체 생일 축하가 이어지면서 다시 한 번 슈퍼스타 진의 글로벌 인기와 영향력을 입증했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr