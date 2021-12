사진=혜림 인스타그램

원더걸스 출신 혜림이 출산을 앞두고 아기용품을 준비를 시작했다.혜림은 11일 자신의 인스타그램에 "슬슬 아기용품 준비중.. We are getting ready for you baby!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.이날 공개된 사진 속에는 유모차부터 아기 침대, 공기청정기까지 담겨 있다. 현재 임신 6개월 차인 혜림은 출산을 앞두고 아기 용품 준비에 한창인 모습이다.혜림은 지난해 7월 태권도 선수 신민철과 8년간의 열애 끝에 결혼했다. 최근에는 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 아이의 태명은 사랑이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr