방탄소년단 정국 2021년 '최다' 좋아요 트윗 선정→전세계 아티스트 1위...美대통령 어깨 나란히

방탄소년단(BTS) 정국의 트윗이 2021년 전세계 아티스트 '최다' 좋아요를 받은 트윗으로 등극하며 '소셜 제왕'의 위엄을 재입증했다.최근 트위터 데이터는 '2021년 전세계에서 가장 많은 '좋아요'를 받은 트윗' TOP5를 공식 발표했다.이 중 방탄소년단 정국이 자신의 사진을 게재한 트윗이 '2021년 전세계에서 가장 많은 '좋아요'를 받은 트윗' 2위에 이름을 올렸다.해당 트윗은 정국이 지난 1월에 방탄소년단 공식 트위터 계정을 통해 게재한 '금발 셀카' 트윗으로 326만 '좋아요'를 받았다.정국외 '2021년 전세계에서 가장 많은 '좋아요'를 받은 트윗' 1위로는 미국 대통령 조 바이든, 3위는 트위터, 4위로는 전 미국 대통령 버락 오바마, 5위는 미국 부통령 카멀라 해리스로 나타났다.이에 정국은 트위터 2021년 전세계에서 가장 많은 '좋아요'를 받은 전세계 아티스트 중 1위로 등극하며 해당 플랫폼에서의 강력한 인기와 영향력을 실감케 했다.정국은 매년 트위터에서 '유일무이', '전무후무'한 기록을 휩쓸어 왔다.정국은 트위터에서 2017년 자는 중 감자튀김을 받아먹는 영상 트윗과 2018년 박원의 'All of my life'를 커버한 영상 트윗으로 '한국에서 가장 많이 리트윗된 인물' 1위로 선정되어 '골든 트윗' 2관왕에 오른 바 있다.2019년에는 'Duh' 영상 트윗이 '전 세계에서 가장 많이 리트윗 된 트윗' 1위, 2020년은 'Never Not♥' 커버 영상 트윗으로 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위에 공식 선정된 바 있다.한편, 정국은 최근 텀블러가 선정한 ‘2021년 톱 K팝 스타’에 4년 연속 1위, 2021년 유튜브 '최다' 검색 K팝 남자 아이돌 1위에 올랐다.이와 함께 정국은 세계 최대 검색 엔진 구글(Google)에서 '5년 연속' 최다 검색 K팝 아이돌 1위, 2016년부터 2020년 '5년 연속' 유튜브에서 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, '핀터레스트'의 미국, 영국, 캐나다 지역에서 가장 많이 검색된 K팝 아이돌, 틱톡 전세계 개인 인물 해시태그 조회수 1위 등 전세계 소셜 미디어를 재패하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr