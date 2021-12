방탄소년단 정국 中팬클럽 2022년 새해 맞이→패션 매거진 1월호 개인 페이지 전면 광고

방탄소년단(BTS) 정국의 중국 팬클럽이 오는 2022년 새해를 맞이해 특별한 서포트를 준비하면서 지극한 팬심을 드러냈다.최근 정국의 중국 최대 팬클럽 '정국 차이나'는 패션 매거진 보그 2022년 1월호 전면에 정국의 광고를 실어 응원하는 서포트를 펼친다고 트위터를 통해 공개했다.'정국 차이나'는 방탄소년단이 보그 1월호 표지를 장식한다는 소식을 듣고 가장 먼저 해당 매거진 측에 연락해 이번 응원 서포트를 준비했다고 밝혔다.이에 '정국 차이나'는 보그 2022년 1월호에 정국 개인 페이지를 넣어 새해 첫 축복을 안겨줄 것이라고 설명하며 서포트의 취지를 덧붙여 깊고 각별한 애정을 엿보게 했다.보그에 실릴 개인 페이지에는 눈부신 꽃미남 비주얼이 돋보이는 정국의 사진과 STILL WHTH JK, HAPPY NEW YEAR 등의 진심 어린 글귀가 담길 예정이다.이에 해당 게시물에는 "저희 정국이를 아껴주셔서 진심으로 감사합니다" "정국에게 최고의 선물이다" "항상 정국에게 멋진 프로젝트를 만들어줘서 감사해요" "정국이가 가장 잘되고 행복한 한 해가 되길" "여러분의 끝없는 사랑과 서포트에 진심 감사합니다! 진짜 대단해!" 등 댓글이 달렸다.앞서 '정국 차이나'는 '트렌드 세터' '젠 Z세대 패션 아이콘' 으로 불리는 정국의 9월 1일 생일을 맞이해 유명 패션 매거진 5곳인 '보그', '마리끌레르', '하퍼스바자', '엘르', '코스모폴리탄' 9월 호에 생일 광고를 실었다.또 2020년 생일에도 '정국 차이나'는 패션 잡지 보그, 엘르, 마리 끌레르 한국판 3곳에서 정국의 생일 광고 서포트를 진행했다.한편 정국은 지난 9일 오후(한국 시간) 방탄소년단은 미국 간판 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 '제임스 코든쇼')' 1000회 특집에 출연해 '버터(Butter)' 라이브 무대를 선보였다.이 중 '버터'의 도입을 장식한 멤버 정국은 관객석 뒤에서 멋진 포즈를 취하며 깜짝 등장했고 계단을 내려오며 턴을 하는 등 현란한 몸 놀림으로 뜨거운 호응을 한 몸에 받으며 보는 이들의 시선을 강탈했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr