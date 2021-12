배우 이유비가 눈부신 미모를 자랑했다.이유비는 공식 틱톡 계정을 통해 ‘u r my type’라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 이유비는 ‘You Are My High’라는 가사에 맞춰 립싱크를 하고 있다. 특히 하얀 피부와 또렷한 이목구비로 청순미를 뽐내며 시선을 사로 잡았다.영상을 본 누리꾼들은 “설레게 만드네”, “공주님”, “예뻐요” 등의 폭발적인 반응을 보였다.한편 이유비는 MBC에브리원 '셀럽뷰티 플러스'에 출연중이다.영상=이유비 틱톡이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr