글로벌 패션 브랜드 오야니가 화제의 중심에 선 드라마 ‘그림자 미녀’를 제작 지원한다.카카오TV 오리지널 ‘그림자 미녀’(연출/극본 방수인, 기획 카카오엔터테인먼트, 제작 엔진필름·영화사 담담)는 학교에선 왕따지만 SNS에서는 화려한 스타 ‘지니’로 살아가는 여고생 구애진(심달기 분)의 아슬아슬한 방과 후 이중생활을 그린 드라마다.첫 공개부터 미스터리, 서스펜스, 그리고 풋풋한 학원 로맨스까지 녹여내 현재 누적조회수 300만뷰를 돌파하며 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.오야니 관계자는 “우리 모두 세상에 소중하고 유일한 단 하나뿐인 ‘나’, ‘나’를 사랑하지 않는 ‘나’에게 위로의 편지를 보낸다는 드라마 기획의도와 주인공 ‘애진’과 SNS 스타 ‘지니’ 사이에서 아슬아슬한 여주인공이 스스로 자신을 사랑하고 본인이 가진 아름다움을 발견해 자신있게 드러내기를 응원하는 마음으로 ‘오야니’의 제작지원을 결정하였다”며 제작지원 이유를 밝혔다.한편 오야니는 퍼스낼리티를 표현한 ‘Shine On Your Every Moment(당신의 모든 순간을 밝게 비추는)’라는 브랜드 슬로건을 내세우고 있다.오야니의 ‘그림자 미녀’ 브랜드 기획전은 오야니 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr