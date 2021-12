맥도날드도 탐낸 방탄소년단 정국 인스타 아이디→"뭘 하든 대세, Z세대 아이콘 증명"

방탄소년단(BTS) 정국의 신박하고 개성 넘치는 인스타그램 아이디가 전세계에서 인기 열풍을 불러 모으고 있다.지난 6일 방탄소년단은 데뷔 8년 만에 개인 인스타그램 계정을 개설했고 이 중 멤버 정국은 인스타그램 아이디를 알파벳 a부터 z까지 나열하여 그 사이 자신의 이니셜 jk를 빼고 언더바를 사용한 'abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz'로 만들어 독특하고 재치 넘치는 면모를 보여줬다.이에 정국의 창의적인 인스타그램 아이디가 전세계 공식 계정들과 매체들 등의 관심을 한 몸에 받은 가운데 특히 맥도날드가 트위터 사용자 이름을 정국과 같이 바꾸며 화제를 모았다.미국 매체 '코리아부'(koreaboo)는 '방탄소년단 정국 인스타그램 아이디 맥도날드도 탐낼 만큼 천재적' 이라는 타이틀로 기사를 보도했다.매체는 맥도날드가 공식 트위터 이름을 이니셜인 'C'와 'D' 그리고 'M'을 빼서 정국의 인스타그램 아이디처럼 직접 만들었다고 전하며 'Lyft'와 'Target'과 같은 다른 브랜드들도 그들만의 버전으로 이 재미에 동참했다고 말했다.또 인도 매체 '레이티스틀리'(LatestLY)는 '방탄소년단 정국, 독특한 인스타그램 아이디로 맥도날드에 영향 미쳐' 란 제목으로 "황금 막내, 트렌드 세터, 젠 Z세대 아이콘인 정국의 인스타그램 아이디에 맥도날드도 감탄하며 트위터 사용자 이름을 'ab_ _efghijkl_nopqrstuvwxyz'로 바꾸었고 다른 패스트푸드 업체들도 브랜드 이름 이니셜에 언더바를 그었다" 고 보도했다.파키스탄 매체 '더 뉴스 인터내셔널'(The News International)도 "방탄소년단 정국이 인스타그램 아이디로 유행을 선도, 맥도날드가 그 뒤를 잇다" 라고 해당 소식을 전하며 "정국이 뭘 하든 대세가 되는데 이번엔 인스타그램 아이디다" 라고 아이디 하나로 인기 열풍을 일으킨 정국에 감탄을 금치 못했다.영국 매체 'HITC'는 "방탄소년단 정국이 'abcdefghi_lmnopqrustuvxyz'라는 가장 독특한 인스타그램 아이디로 소셜 미디어에 폭풍을 일으키며 유일무이하게 SNS에서 큰 화제가 됐다" 고 보도하며 "JK가 왜 궁극의 젠 Z세대 아이콘인지 보여준다" 고 평하는 등 해외 매체들의 찬사가 쏟아졌다.이외 파키스탄 매체 'Geo English', 인도네시아 식품전문지 'Detikfood'도 해당 소식을 전했다.지난 7일 맥도날드는 알파벳 m, c, d(McD)를 빼고 언더바를 사용해 'ab_ _efghijkl_nopqrstuvwxyz'로 트위터 이름을 봐꾸며 'ab_ _efghijkl_nopqrstuvwxyz'라는 글을 쓴 게시물을 게재했다.거기에 그치지 않고 맥도날드는 '어몽어스'(Among Us) 공식 계정이 "love to get happy meals at cdm"(cdm(맥도날드)에서 행복한 식사하는걸 좋아해요) 라고 게시물에 댓글을 남기자 "next window pls A_ong Us"(옆 창구로 가주세요 어몽어스) 라고 언더바를 사용한 댓글을 달면서 웃음을 자아내게 했다.이후 맥도날드의 게시물에는 캔디 브랜드 '소울 패치 키즈'(Sour Patch Kids)가 "w_at", 패스트푸드 레스토랑 체인점 '잭스비'(Zaxby’s)는 "ZzzZz_Zz_zzzZZZZZ", 음료 브랜드 '락스타 에너지 드링크'(Rockstar Energy Drink)는 "_b_defghij_lmn_pq___uvwxyz", 미국 승차 서비스 '리프트'(Lyft)는 "abcde_ghijk_mnopqrs_uvwx_z" 미국 대형 유통 업체 '타겟'(Target)은 "ab_so_lutely♥" 등 공식 계정들이 언더바를 사용한 다양한 댓글을 남기며 재미를 더하기도 했다.더불어 'MTV UK' 공식 계정은 "imagine reinventing the alphabet like Jungkook"(정국이처럼 알파벳을 재발명하는 상상을 해봐)라며 뜨거운 호응을 보냈다.미국 싱어송라이터 '토미 마즈'(Tommy Marz)는 "Jungkook’s Instagram - Genius #Legend" (정국의 인스타그램-천재 #레전드)라고 찬사를 보냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr