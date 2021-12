안유진, 날마다 이뻐져요...미모에 무슨일?[TEN★]

그룹 아이브 안유진이 일상을 전했다.안유진은 7일 자신의 인스타그램에 "HAVE WHAT WE WANT"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 안유진은 지난 5일 방송된 SBS 인기가요의 무대의상을 입은 모습이다.한편, 안유진은 지난 1일 아이브로 정식 데뷔했다. 아이브는 스타쉽엔터테인먼트가 5년 만에 선보이는 걸그룹이다.사진=안유진 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr