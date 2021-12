방탄소년단 정국 'Still With You' 사클 톱50 차트 1위+글로벌 차트 한국곡 유일 랭크

방탄소년단(BTS) 메인 보컬 정국의 자작, 커버, 솔로곡이 사운드클라우드(Soundcloud) 에서 식을 줄 모르는 인기 고공 행진을 이어가고 있다.6일 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)는 글로벌 음원 공유 사이트 사운드클라우드의 톱50(Top50) 차트 팝(Pop) 부분에서 또 한번 1위를 차지하는 음원 저력을 보였다.또 지난 4일 '스틸 위드 유' 는 40만 스트리밍으로 글로벌 사운드클라우드 차트에 49위로 재진입했고 한국곡으로는 유일하게 랭크됐다.'스틸 위드 유' 는 사운드클라우드에 'Still With You by JK of BTS' 라는 제목으로 무료 발매한 곡으로 재즈풍의 멜로디 위로 들리는 빗소리가 쓸쓸한 분위기를 자아낸다.이와 함께 정국의 감미로우면서 아련한 보이스와 호소력 짙은 애절한 음색, 디테일한 감성이 여운이 전해지는 가사와 어우러져 리스너들의 가슴 깊이 울림을 선사한다.이에 '스틸 위드 유' 는 사운드클라우드에서 꾸준히 사랑받으며 6일 7980만 스트리밍을 넘어서는 뜨거운 인기를 보여줬다.또 '스틸 위드 유' 는 지난 15일 150만 좋아요를 돌파한데 이어 현재 156만 좋아요를 받으며 꾸준한 인기를 자랑했다.사운드클라우드의 톱50차트 팝 부분에서는 정국의 자작곡 'Still With You'를 비롯해 커버곡 '10000 Hours', 2U, PAPER HEARTS, Lost Stars, Nothing Like Us, Oh Holy Night, 솔로곡 'Euphoria' 믹스 버전 등 총 8개의 곡이 대거 포진하는 압도적인 음원 파워를 보여줬다.특히 홀리데이 시즌인 점에 '아돌프 아당'(Adolphe Adam)의 캐롤을 커버한 정국의 'Oh Holy Night' 이 사운드클라우드의 톱50 차트 팝 부분에 진입하여 눈길을 끌었다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr