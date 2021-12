방탄소년단 정국, 韓 남자 아이돌 '최초' 솔로 2곡 샤잠 60만 달성→유튜브 1억뷰 '눈 앞'

방탄소년단(BTS) 정국이 샤잠(Shazam)에서 솔로 2곡으로 한국 남자 아이돌 '최초'의 기록을 달성하며 막강 음원 강자의 위엄을 과시했다.최근 글로벌 음원 검색 어플 샤잠에서 정국의 자작곡이자 솔로곡인 'Still With You'(스틸 위드 유)가 60만 샤잠을 넘어서며 독보적인 인기를 보여줬다.이와 함께 정국의 또 다른 솔로곡인 'Euphoria'(유포리아)는 60만 6800 이상, 시차'(My Time)는 27만 8700 이상, 'Begin'(비긴)은 10만 2200 이상 샤잠을 기록했다.특히 정국은 60만 샤잠 솔로 2곡을 한국 남자 아이돌 '최초'로 기록하면서 해당 플랫폼에서의 압도적인 음원 파워를 보여줬다.지난 1일(한국시간)에는 'Still With You'가 샤잠의 글로벌 K팝 Top 200차트에서 10위에 오르기도 했고 'Euphoria'는 샤잠 가장 인기 있는 BTS 곡 TOP 20에 솔로곡 유일 랭크되는 등 솔로 2곡이 뜨거운 인기를 자랑하고 있다.'Still With You'(스틸 위드 유)는 유료 음원 플랫폼이 아닌 글로벌 음악 공유 사이트 사운드클라우드에서만 무료로 공개되었다.그럼에도 'Still With You'는 동영상 플랫폼 유튜브, 틱톡에서도 여전히 '핫'한 인기를 끌고 있다.유튜브에 게재된 'Still With You'의 비공식 가사 영상 중 가장 높은 조회수는 무려 9995만에 달하며 1억 뷰를 눈앞에 두고 있다.또 틱톡에서는 해시태그 #stillwithyou가 1억 8800만뷰를 넘어섰다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr