방탄소년단 진 '사랑 가득 생일 축하 서포트' 홈마스터들의 이어지는 서포트 공개

방탄소년단(BTS) 진의 생일을 앞두고 국내외 팬들의 생일 축하 광고가 공개되고 있다.12월 4일 진의 생일을 맞아 '홈 마스터'(홈페이지 마스터)들의 생일 축하 서포트가 진행 중이다.진의 고화질 사진을 팬들에게 제공하고 생일 때 마다 깊은 애정을 담아 서포트를 해오던 홈 마스터들이 올해도 다양한 생일 축하 서포트를 선보였다.국내 대형 홈 마스터인 'A LITTLE BRAVER'는 여러 개의 다양한 서포트로 준비한 'Happy Jin Day'를 공개했다.'A LITTLE BRAVER'는 진의 생일인 12월 4일 코엑스 브랜드 에비뉴에서 회당 20초, 일 150회 생일 축하 광고를 진행할 예정이다.11월 29일부터 12월 12일까지 4호선 신용산역에 진의 모습이 담긴 디지털 포스터를 게재해 축하했다.신용산역은 인구의 교차가 빈번하게 이뤄지는 장소로 많은 사람들의 눈길을 끌기에 최적의 장소다.또 12월 2일부터 12월 3일까지 로스앤젤레스 소파이 스타디움 경기장과 주변을 순회하는 LED 트럭 생일 축하 서포트를 진행 한다고 공개했다.파란색으로 둘러진 바탕 위에 수려한 진의 모습으로 꽉 채운 해당 트럭에는 'BTS JIN'과 '석진아 생일 축하해'라는 메세지를 띄우며 깊은 애정을 담았다.소파이 스타디움 경기장은 현재 방탄소년단이 콘서트를 하고 있는 장소로 진의 트럭 서포트로 글로벌 축제의 장을 더욱 뜨겁게 달궜다.이어 12월 4일과 5일 양일간 용산 한강 대로에 가로등 배너 광고를 진행해 진의 아름다운 모습을 담은 사진과 '석진아 생일 축하해'라는 문구로 수놓을 예정이다.마린 커피 빅 히트 사옥점은 12월 1일과 2일, 시애틀 에스프레소는 11월 30일부터 12월 5일까지, 무료 글로벌 카페 이벤트로 컵홀더와 postcard, 아크릴 키링 등을 제공해 팬들의 발길이 이어질것으로 예상된다.또다른 대형 홈마스터 '애플테잎'(Apple Tape)의 진의 생일 서포트가 홍대입구역 환승통로에 12월 8일까지 미디어월 영상광고와 12월 2일 ~ 12월 15일까지 랩핑광고로 진행된다.또 탐앤탐스 서울시립대미디어점에 20초, 30초 영상광고 2개가 12월 말까지 번갈아 송출될 예정이다.이밖에 진의 국내 홈 마스터인 'eluceo himes'는 신용산역과 여의도역에 디지털 포스터과 영상광고로 생일 광고를 진행 했고 홈 마스터 '지니포위시'(genie for wish)와 '인커먼'(in common), '나의 바다'(MySea _JIN)는 각각 4호선 신용산역에 디지털 포스터 광고와 DID영상광고를, 홈 마스터 '코니'(KONI)는 일본 도쿄 신주쿠 유니카비전에 영상광고등 홈마스터들의 다양한 생일 축하 광고가 공개 되며 진의 생일을 축하하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr