'75주 인기투표1위' 방탄소년단 지민, 16개월 연속 월간1위..'인기 원톱'의 위엄

방탄소년단(BTS) 지민이 글로벌 K팝 아이돌 인기투표 '케이돌(KDOL)'에서 11월 가장 많은 하트를 받으며 16개월 연속 월간 1위와 '명예의 전당'1위라는 기록을 세웠다.케이돌에 따르면 11월 30일 자정에 마감된 일간 순위에서 지민이 258만 6600개의 하트로 일간 랭킹 1위를 기록했다.지민은 11월 마지막 주(11월 22일 ~ 11월 28일) 주간 랭킹에서도 1807만 3993개의 하트로 1위에 올라 75주 1위를 기록하며 자체 기록을 경신했다.또한, 11월 한달간 8234만 6886개의 하트를 받으며 16개월 월간 랭킹 1위라는 전무후무한 기록을 세웠다.이는 지난해 2020년 8월부터 2021년 11월 현재까지 전체 11억 61만 7662개의 하트를 받은 지민은 2위와 과반 이상의 차이의 하트 득표로, 글로벌 팬들의 압도적 지지를 얻으며 16개월 연속 '명예의 전당'에 이름을 올린 지민은 생일 부문에서도 최다 득표에 이름을 올리며 모든 부분을 싹쓸이했다.이에 팬들은 해시태그 ‘#JiminKdolEmperor16Months’로 지민을 축하했다.한편, 지민은 지난 27일과 28일(현지시간) 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'에서 무대를 압도한 지민은 페이스 북을 비롯한 SNS와 전 세계 웹 검색 및 유튜브 검색, 미국 구글 검색까지 장악하며 독보적 무대 존재감으로 미국 피플지 저널리스트와 유튜버 '디티. 파커'(DT. Parker), 비주얼 아티스트 제임스 진(James Jean) 등 수많은 셀럽들의 최애 선언이 잇따르며 대체 불가한 글로벌 잇 보이(Global IT BOY)의 명성을 이어가고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr