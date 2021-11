할리우드 배우 린제이 로한이 결혼 소식을 전한다.린제이 로한은 28일(현지시간) 자신의 인스타그램에 “My love, My life, My family, My future”(나의 사랑, 나의 삶, 나의 가족, 나의 미래)라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 린제이 로한이 베이더 샴머스의 품에 안겨 활짝 웃고 있다.한편 린제이 로한은 포드 자동차 광고 모델로 데뷔, 1998년 아역 배우로 영화 ‘페어런트 트랩’에 출연해 일찍이 스타덤에 올랐다.사진=린제이 로한 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr